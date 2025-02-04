https://1prime.ru/20250204/peskov-854657204.html

Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков

Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков - 04.02.2025, ПРАЙМ

Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков

Россия примет ответные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T12:32+0300

2025-02-04T12:32+0300

2025-02-04T12:32+0300

россия

дмитрий песков

польша

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - подчеркнул Песков журналистам, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.

https://1prime.ru/20250203/polsha-854631689.html

польша

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россия, дмитрий песков, польша