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Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков
Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков - 04.02.2025, ПРАЙМ
Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков
Россия примет ответные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:32+0300
2025-02-04T12:32+0300
россия
дмитрий песков
польша
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - подчеркнул Песков журналистам, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.
https://1prime.ru/20250203/polsha-854631689.html
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россия, дмитрий песков, польша
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ПОЛЬША
12:32 04.02.2025
 
Россия ответит Польше на изъятие недвижимости, заявил Песков

Песков: РФ ответит Польше, если та будет претендовать на российскую недвижимость

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - подчеркнул Песков журналистам, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.
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Вчера, 13:46
 
РОССИЯДмитрий ПесковПОЛЬША
 
 
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