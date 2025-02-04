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Песков предрек кризис экономике Европы

Песков предрек кризис экономике Европы - 04.02.2025, ПРАЙМ

Песков предрек кризис экономике Европы

Увеличение оборонных расходов Европы ведет к предкризисному состоянию европейской экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T12:33+0300

2025-02-04T12:33+0300

2025-02-04T12:33+0300

экономика

ес

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Увеличение оборонных расходов Европы ведет к предкризисному состоянию европейской экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, доминирующий милитаристский подход приводит к раздуванию военных и оборонных расходов под предлогом эфемерной угрозы со стороны России."С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние", - заметил пресс-секретарь главы государства.

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ес, дмитрий песков