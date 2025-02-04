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Песков предрек кризис экономике Европы
Песков предрек кризис экономике Европы - 04.02.2025, ПРАЙМ
Песков предрек кризис экономике Европы
Увеличение оборонных расходов Европы ведет к предкризисному состоянию европейской экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:33+0300
2025-02-04T12:33+0300
2025-02-04T12:33+0300
экономика
ес
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Увеличение оборонных расходов Европы ведет к предкризисному состоянию европейской экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, доминирующий милитаристский подход приводит к раздуванию военных и оборонных расходов под предлогом эфемерной угрозы со стороны России."С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние", - заметил пресс-секретарь главы государства.
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ес, дмитрий песков
Экономика, ЕС, Дмитрий Песков
Песков предрек кризис экономике Европы
Песков: рост расходов на оборону вводит экономику ЕС в предкризисное состояние
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Увеличение оборонных расходов Европы ведет к предкризисному состоянию европейской экономики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, доминирующий милитаристский подход приводит к раздуванию военных и оборонных расходов под предлогом эфемерной угрозы со стороны России.
"С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние", - заметил пресс-секретарь главы государства.
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков