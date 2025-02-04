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Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"

Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" - 04.02.2025, ПРАЙМ

Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"

Подрыв в доме в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве мог совершить террорист-смертник. Об этом агентству РИА Новости заявили в силовых структурах. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:54+0300

2025-02-04T14:54+0300

2025-02-04T14:55+0300

происшествия

москва

взрыв

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Подрыв в доме в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве мог совершить террорист-смертник. Об этом агентству РИА Новости заявили в силовых структурах."Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", - отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в Донецкой Народной Республике (ДНР) Армен Саркисян.

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москва, взрыв