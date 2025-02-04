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Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"
Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" - 04.02.2025, ПРАЙМ
Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"
Подрыв в доме в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве мог совершить террорист-смертник. Об этом агентству РИА Новости заявили в силовых структурах. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:54+0300
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происшествия
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Подрыв в доме в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве мог совершить террорист-смертник. Об этом агентству РИА Новости заявили в силовых структурах."Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", - отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в Донецкой Народной Республике (ДНР) Армен Саркисян.
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Происшествия, МОСКВА, взрыв
14:54 04.02.2025 (обновлено: 14:55 04.02.2025)
 
Стали известны новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"

Источник РИА Новости: подрыв в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВзрыв в ЖК "Алые паруса"
Взрыв в ЖК Алые паруса - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Подрыв в доме в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве мог совершить террорист-смертник. Об этом агентству РИА Новости заявили в силовых структурах.
"Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", - отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в Донецкой Народной Республике (ДНР) Армен Саркисян.
Армен Саркисян - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Основатель добровольческого батальона погиб после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Вчера, 14:14
 
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