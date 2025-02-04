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Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2% - 04.02.2025, ПРАЙМ
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%
Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T03:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – ПРАЙМ. Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД.
"В 2024 году на Дальневосточной железной дороге погружено 36,1 миллиона тонн угля (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года)", - говорится в сообщении.
Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 18,1 миллиона тонн. На Ургальском месторождении в Хабаровском крае отгружено почти 7 миллионов тонн. С Сугодинско-Огоджинского месторождения в Приамурье отгружено свыше 1,4 миллиона тонн, с Сыллахского месторождения в Якутии - 1,2 миллиона тонн угля.
На экспорт отправлено 29,1 миллиона тонн дальневосточного угля, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Хабаровский край, Приамурье, ДВЖД
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – ПРАЙМ. Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД.
"В 2024 году на Дальневосточной железной дороге погружено 36,1 миллиона тонн угля (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года)", - говорится в сообщении.
Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 18,1 миллиона тонн. На Ургальском месторождении в Хабаровском крае отгружено почти 7 миллионов тонн. С Сугодинско-Огоджинского месторождения в Приамурье отгружено свыше 1,4 миллиона тонн, с Сыллахского месторождения в Якутии - 1,2 миллиона тонн угля.
На экспорт отправлено 29,1 миллиона тонн дальневосточного угля, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.