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Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%

Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2% - 04.02.2025, ПРАЙМ

Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%

Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T03:24+0300

2025-02-04T03:24+0300

2025-02-04T03:24+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – ПРАЙМ. Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД. "В 2024 году на Дальневосточной железной дороге погружено 36,1 миллиона тонн угля (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года)", - говорится в сообщении. Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 18,1 миллиона тонн. На Ургальском месторождении в Хабаровском крае отгружено почти 7 миллионов тонн. С Сугодинско-Огоджинского месторождения в Приамурье отгружено свыше 1,4 миллиона тонн, с Сыллахского месторождения в Якутии - 1,2 миллиона тонн угля. На экспорт отправлено 29,1 миллиона тонн дальневосточного угля, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.

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россия, владивосток, хабаровский край, приамурье, двжд