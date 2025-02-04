Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2% - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250204/pogruzka-854645917.html
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2% - 04.02.2025, ПРАЙМ
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%
Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T03:24+0300
2025-02-04T03:24+0300
энергетика
экономика
россия
владивосток
хабаровский край
приамурье
двжд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645917.jpg?1738628676
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – ПРАЙМ. Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД. "В 2024 году на Дальневосточной железной дороге погружено 36,1 миллиона тонн угля (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года)", - говорится в сообщении. Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 18,1 миллиона тонн. На Ургальском месторождении в Хабаровском крае отгружено почти 7 миллионов тонн. С Сугодинско-Огоджинского месторождения в Приамурье отгружено свыше 1,4 миллиона тонн, с Сыллахского месторождения в Якутии - 1,2 миллиона тонн угля. На экспорт отправлено 29,1 миллиона тонн дальневосточного угля, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.
владивосток
хабаровский край
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, хабаровский край, приамурье, двжд
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Хабаровский край, Приамурье, ДВЖД
03:24 04.02.2025
 
Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%

Погрузка угля на ДВЖД в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – ПРАЙМ. Погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в 2024 году выросла на 4,2%, до 36,1 миллиона тонн, сообщает ДВЖД.
"В 2024 году на Дальневосточной железной дороге погружено 36,1 миллиона тонн угля (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года)", - говорится в сообщении.
Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 18,1 миллиона тонн. На Ургальском месторождении в Хабаровском крае отгружено почти 7 миллионов тонн. С Сугодинско-Огоджинского месторождения в Приамурье отгружено свыше 1,4 миллиона тонн, с Сыллахского месторождения в Якутии - 1,2 миллиона тонн угля.
На экспорт отправлено 29,1 миллиона тонн дальневосточного угля, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯВладивостокХабаровский крайПриамурьеДВЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала