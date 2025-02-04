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Столтенберг пригрозил помешать введению пошлин на норвежские товары
Столтенберг пригрозил помешать введению пошлин на норвежские товары - 04.02.2025, ПРАЙМ
Столтенберг пригрозил помешать введению пошлин на норвежские товары
Новый глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает всё, чтобы помешать введению пошлин на норвежские товары и будет тесно сотрудничать с... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:58+0300
2025-02-04T15:58+0300
2025-02-04T16:08+0300
экономика
норвегия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Новый глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает всё, чтобы помешать введению пошлин на норвежские товары и будет тесно сотрудничать с Евросоюзом, если они всё-таки будут введены. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. "Норвегия сделает всё, что она может, чтобы помешать введению торговых ограничений на норвежские товары... Если это (введение пошлин - ред.) произойдёт, мы должны тесно сотрудничать с теми, кто находится к нам ближе всего, по крайней мере, с ЕС", - заявил Столтенберг на пресс-конференции после назначения на пост минфина Норвегии. Трансляция пресс-конференции велась норвежской газетой VG. Кроме того, он добавил, что верит в диалог и возможность сотрудничества с Вашингтоном и считает важным уделять время общению с администрацией США. Во вторник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил состав нового кабмина страны после распада коалиции, Столтенберг стал главой министерства финансов.
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норвегия, йенс столтенберг
Экономика, НОРВЕГИЯ, Йенс Столтенберг
Столтенберг пригрозил помешать введению пошлин на норвежские товары
Столтенберг: Осло помешает введению пошлин на норвежские товары
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Новый глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает всё, чтобы помешать введению пошлин на норвежские товары и будет тесно сотрудничать с Евросоюзом, если они всё-таки будут введены.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
"Норвегия сделает всё, что она может, чтобы помешать введению торговых ограничений на норвежские товары... Если это (введение пошлин - ред.) произойдёт, мы должны тесно сотрудничать с теми, кто находится к нам ближе всего, по крайней мере, с ЕС", - заявил Столтенберг на пресс-конференции после назначения на пост минфина Норвегии. Трансляция пресс-конференции велась норвежской газетой VG.
Кроме того, он добавил, что верит в диалог и возможность сотрудничества с Вашингтоном и считает важным уделять время общению с администрацией США.
Во вторник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил состав нового кабмина страны после распада коалиции, Столтенберг стал главой министерства финансов.
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