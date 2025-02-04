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"Трудно представить". В Польше высказались об отправке солдат на Украину

"Трудно представить". В Польше высказались об отправке солдат на Украину - 04.02.2025, ПРАЙМ

"Трудно представить". В Польше высказались об отправке солдат на Украину

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даже не представляет себе направление польских войск на Украину. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T11:21+0300

2025-02-04T11:21+0300

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ВАРШАВА, 4 фев – ПРАЙМ. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даже не представляет себе направление польских войск на Украину. "Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовы ли польские военные участвовать хотя бы в миротворческой миссии на Украине. Тем не менее, по мнению министра, безопасность Украине могли бы гарантировать инвестиции США и Европейского союза. Это было бы лучшей гарантией безопасности, заявил Косиняк-Камыш.Как сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, правительства стран НАТО обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые "не спровоцировали бы" российское руководство. В качестве одного из вариантов прекращения огня рассматривался вариант создания демилитаризованной зоны, которую, вероятно, охраняли бы европейские войска, отметил источник. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. По мнению СВР такие действия означали бы фактическую оккупацию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее Песков также отмечал, что Россия не приемлет заморозку украинского конфликта по линии боевого столкновения. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужен прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как отмечал Путин, Москва готова незамедлительно прекратить огонь и готова пойти на переговоры при условии вывода украинских войск с территории новых регионов России а также отказа Украины от вступления в НАТО. Кроме того, Украина обязана будет провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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польша, нато, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков