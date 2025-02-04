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КНР обходит пошлины США, перемещая производства в другие страны, пишут СМИ

КНР обходит пошлины США, перемещая производства в другие страны, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ

КНР обходит пошлины США, перемещая производства в другие страны, пишут СМИ

Китайские производители планируют обойти пошлины США, переместив производства в другие страны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на китайских... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T08:26+0300

2025-02-04T08:26+0300

2025-02-04T08:26+0300

сша

китай

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Китайские производители планируют обойти пошлины США, переместив производства в другие страны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на китайских производителей. "Китайские производители заявляют, что ускорят темпы перемещения производств в другие страны, чтобы обойти пошлины США", - сообщает издание. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Аналогичные меры были позднее приняты в отношении пошлин против Канады.

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сша, китай, дональд трамп, пошлины