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Китай ответил США на пошлины Трампа - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Китай ответил США на пошлины Трампа
Китай ответил США на пошлины Трампа - 04.02.2025, ПРАЙМ
Китай ответил США на пошлины Трампа
Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T08:41+0300
2025-02-04T09:28+0300
китай
сша
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ПЕКИН, 4 фев - ПРАЙМ. Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.Как говорится в распространенном во вторник документе, с 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.В документе также указывается, что "одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США".Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
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китай, сша, пошлины
КИТАЙ, США, пошлины
08:41 04.02.2025 (обновлено: 09:28 04.02.2025)
 
Китай ответил США на пошлины Трампа

Китай введет США ответные пошлины на на уголь, СПГ, нефть и сельхозтехнику

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
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ПЕКИН, 4 фев - ПРАЙМ. Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
Как говорится в распространенном во вторник документе, с 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.
В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.
В документе также указывается, что "одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
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