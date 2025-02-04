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Американцы опасаются роста цен в США из-за пошлин Трампа
Американцы опасаются роста цен в США из-за пошлин Трампа - 04.02.2025, ПРАЙМ
Американцы опасаются роста цен в США из-за пошлин Трампа
По мнению большинства американцев, в стране вырастут цены из-за политики президента США Дональда Трампа, гласят результаты исследования компании YouGov. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T10:13+0300
2025-02-04T10:13+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. По мнению большинства американцев, в стране вырастут цены из-за политики президента США Дональда Трампа, гласят результаты исследования компании YouGov. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР дополнительно к действующим тарифам по китайскому импорту в США вводятся новые тарифы в размере 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин должен был также составить 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. По результатам опроса, проведенного YouGov, 67% американцев считают, что из-за недавних пошлин, введенных Трампом, могут вырасти цены на товары, которые они обычно покупают. 17% опрошенных считают, что цены останутся прежними, а 13% затруднились дать ответ. Лишь 4% опрошенных посчитало, что цены на товары в США, напротив, ожидает снижение, подытожили в результатах исследования. Исследование проводилось 3 февраля среди более 3,3 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не указаны. В свою очередь расчеты агентства РИА Новости по данным американской статслужбы гласили, что пошлины Трампа, которые президент США ввел против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год. Влиятельная американская газета Wall Street Journal ранее писала, что введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки. Газета в опубликованной на ее сайте редакционной статье назвала этот шаг администрации Трампа "глупейшей торговой войной в истории" и предупредила, что такая политика ударит по американским компаниям и спровоцирует ответные меры со стороны Оттавы и Мехико.
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сша, дональд трамп, пошлины, опрос, исследование
США, Дональд Трамп, пошлины, опрос, исследование
Американцы опасаются роста цен в США из-за пошлин Трампа
YouGov: большинство американцев боится роста цен из-за пошлин США, выявил опрос
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ.
По мнению большинства американцев, в стране вырастут цены из-за политики президента США Дональда Трампа, гласят результаты исследования компании YouGov
.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР дополнительно к действующим тарифам по китайскому импорту в США вводятся новые тарифы в размере 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин должен был также составить 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
По результатам опроса, проведенного YouGov, 67% американцев считают, что из-за недавних пошлин, введенных Трампом, могут вырасти цены на товары, которые они обычно покупают. 17% опрошенных считают, что цены останутся прежними, а 13% затруднились дать ответ. Лишь 4% опрошенных посчитало, что цены на товары в США, напротив, ожидает снижение, подытожили в результатах исследования.
Исследование проводилось 3 февраля среди более 3,3 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не указаны.
В свою очередь расчеты агентства РИА Новости по данным американской статслужбы гласили, что пошлины Трампа, которые президент США ввел против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год.
Влиятельная американская газета Wall Street Journal ранее писала, что введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки. Газета в опубликованной на ее сайте редакционной статье назвала этот шаг администрации Трампа "глупейшей торговой войной в истории" и предупредила, что такая политика ударит по американским компаниям и спровоцирует ответные меры со стороны Оттавы и Мехико.
Китай ответил США на пошлины Трампа