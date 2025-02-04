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В ЕС задумались над введением пошлин в отношении США, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС задумались над введением пошлин в отношении США, пишут СМИ
В ЕС задумались над введением пошлин в отношении США, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС задумались над введением пошлин в отношении США, пишут СМИ
Европейский союз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из ряда американских штатов в случае аналогичных мер со стороны администрации... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:07+0300
2025-02-04T12:08+0300
экономика
ес
сша
пошлины
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из ряда американских штатов в случае аналогичных мер со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal. Трамп ранее заявлял, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Британская газета Telegraph сообщала со ссылкой на источник, что администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении ЕС в размере 10 процентов. "Чиновники в Европейском союзе, который обычно является сторонником свободной торговли, на протяжении нескольких месяцев вырабатывают варианты ответных мер на угрозы США ввести пошлины, в том числе при помощи пошлин, которые могут затронуть продукцию из политически значимых штатов США", - говорится в материале издания. Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов. Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
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ес, сша, пошлины
Экономика, ЕС, США, пошлины
12:07 04.02.2025 (обновлено: 12:08 04.02.2025)
 
В ЕС задумались над введением пошлин в отношении США, пишут СМИ

WSJ: ЕС думает над введением пошлин в отношении США на фоне угроз Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из ряда американских штатов в случае аналогичных мер со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Трамп ранее заявлял, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Британская газета Telegraph сообщала со ссылкой на источник, что администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении ЕС в размере 10 процентов.
"Чиновники в Европейском союзе, который обычно является сторонником свободной торговли, на протяжении нескольких месяцев вырабатывают варианты ответных мер на угрозы США ввести пошлины, в том числе при помощи пошлин, которые могут затронуть продукцию из политически значимых штатов США", - говорится в материале издания.
Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов.
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Американцы опасаются роста цен в США из-за пошлин Трампа
10:13
 
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