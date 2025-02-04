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Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ
Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ
Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще... | 04.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще большей нехватке медикаментов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на экспертов. Ранее, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. Как отмечает телеканал, на воспроизведенные лекарственные препараты приходится около 90% выписанных по рецепту лекарств в США. По словам преподавателя медицины из Гарвардской медицинской школы Аарона Кессельхайма, около половины дженериков, которые принимают американцы, полностью производятся за рубежом. Кроме того, из-за границы поставляется 80% активных фармацевтических ингредиентов. При этом Китай играет все большую роль в их производстве. "Я бы ожидал роста цен в ближайшие несколько месяцев", - заявил Кессельхайм. При этом нехватка лекарств может почувствоваться сразу же.
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сша, китай, дональд трамп, пошлины, лекарства, медицина
США, КИТАЙ, Дональд Трамп, пошлины, лекарства, медицина
Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ
NBC: пошлины Трампа против КНР могут повлиять на рост цен на лекарства в стране
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще большей нехватке медикаментов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на экспертов.
Ранее, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
Как отмечает телеканал, на воспроизведенные лекарственные препараты приходится около 90% выписанных по рецепту лекарств в США.
По словам преподавателя медицины из Гарвардской медицинской школы Аарона Кессельхайма, около половины дженериков, которые принимают американцы, полностью производятся за рубежом. Кроме того, из-за границы поставляется 80% активных фармацевтических ингредиентов. При этом Китай играет все большую роль в их производстве.
"Я бы ожидал роста цен в ближайшие несколько месяцев", - заявил Кессельхайм. При этом нехватка лекарств может почувствоваться сразу же.
Китай ответил США на пошлины Трампа