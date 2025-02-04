https://1prime.ru/20250204/poshliny-854660328.html

Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ

Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ

Из-за пошлин Трампа против Китая подорожают лекарства, сообщают СМИ

Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:02+0300

2025-02-04T14:02+0300

2025-02-04T14:02+0300

сша

китай

дональд трамп

пошлины

лекарства

медицина

https://cdnn.1prime.ru/img/82697/51/826975110_0:85:382:300_1920x0_80_0_0_63f169179af0c6a928ccf209cffe32e5.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще большей нехватке медикаментов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на экспертов. Ранее, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. Как отмечает телеканал, на воспроизведенные лекарственные препараты приходится около 90% выписанных по рецепту лекарств в США. По словам преподавателя медицины из Гарвардской медицинской школы Аарона Кессельхайма, около половины дженериков, которые принимают американцы, полностью производятся за рубежом. Кроме того, из-за границы поставляется 80% активных фармацевтических ингредиентов. При этом Китай играет все большую роль в их производстве. "Я бы ожидал роста цен в ближайшие несколько месяцев", - заявил Кессельхайм. При этом нехватка лекарств может почувствоваться сразу же.

https://1prime.ru/20250204/poshliny-854648991.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, дональд трамп, пошлины, лекарства, медицина