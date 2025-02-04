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Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США
Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США - 04.02.2025, ПРАЙМ
Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США
Европейский союз должен будет реагировать на введение США пошлин таким же образом, заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:37+0300
2025-02-04T17:37+0300
2025-02-04T17:40+0300
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ВАРШАВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейский союз должен будет реагировать на введение США пошлин таким же образом, заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Америка является нашим другом. Никакой агрессии, никаких ненужных жестов, но надо уважать самих себя и надо отвечать адекватно. Если вашингтонская администрация посчитает, что необходимы таможенные барьеры, я, честно говоря, в это не верю, но если они решат, что на какое-то время, по какому-то поводу нужны какие-то таможенные барьеры с Европейским союзом, то Евросоюз должен отвечать подобным образом. Нет выхода", - сказал Туск.
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польша, ес, дональд туск, дональд трамп
Экономика, ПОЛЬША, ЕС, Дональд Туск, Дональд Трамп
Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США
Туск: ЕС должен будет ответить на таможенные пошлины США подобным образом
ВАРШАВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейский союз должен будет реагировать на введение США пошлин таким же образом, заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
"Америка является нашим другом. Никакой агрессии, никаких ненужных жестов, но надо уважать самих себя и надо отвечать адекватно. Если вашингтонская администрация посчитает, что необходимы таможенные барьеры, я, честно говоря, в это не верю, но если они решат, что на какое-то время, по какому-то поводу нужны какие-то таможенные барьеры с Европейским союзом, то Евросоюз должен отвечать подобным образом. Нет выхода", - сказал Туск.
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