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Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом

Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом - 04.02.2025, ПРАЙМ

Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом

Европейскому союзу "духу не хватит" симметрично ответить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, если он обложит пошлинами европейскую продукцию. Такое... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T22:47+0300

2025-02-04T22:47+0300

2025-02-04T22:47+0300

экономика

евросоюз

пошлины

дональд трамп

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу "духу не хватит" симметрично ответить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, если он обложит пошлинами европейскую продукцию. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Как ранее заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейской продукцию в Соединенные Штаты. По ее словам, Евросоюз нацелен на проведение прагматичной политики и переговоры в случае возникновения такой необходимости."Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США, - отетил Пушков. - Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость - напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом - это не евромелюзгой манипулировать".

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евросоюз, пошлины, дональд трамп