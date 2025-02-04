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Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом
Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом - 04.02.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом
Европейскому союзу "духу не хватит" симметрично ответить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, если он обложит пошлинами европейскую продукцию. Такое... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T22:47+0300
2025-02-04T22:47+0300
2025-02-04T22:47+0300
экономика
евросоюз
пошлины
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу "духу не хватит" симметрично ответить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, если он обложит пошлинами европейскую продукцию. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Как ранее заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейской продукцию в Соединенные Штаты. По ее словам, Евросоюз нацелен на проведение прагматичной политики и переговоры в случае возникновения такой необходимости."Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США, - отетил Пушков. - Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость - напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом - это не евромелюзгой манипулировать".
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евросоюз, пошлины, дональд трамп
Экономика, Евросоюз, пошлины, Дональд Трамп
Пушков оценил решимость Евросоюза вступить в схватку с Трампом
Пушков: Евросоюзу "духу не хватит" ответить Трампу, если он введет пошлины
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу "духу не хватит" симметрично ответить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, если он обложит пошлинами европейскую продукцию. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Как ранее заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейской продукцию в Соединенные Штаты. По ее словам, Евросоюз нацелен на проведение прагматичной политики и переговоры в случае возникновения такой необходимости.
В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС
"Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США, - отетил Пушков. - Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость - напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом - это не евромелюзгой манипулировать".