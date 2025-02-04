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Посол в Каире оценил отношения России и Египта - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Посол в Каире оценил отношения России и Египта
Посол в Каире оценил отношения России и Египта - 04.02.2025, ПРАЙМ
Посол в Каире оценил отношения России и Египта
Отношения между Россией и Египтом складываются уверенно и успешно, БРИКС дал новый импульс их развитию, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Каире... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T06:31+0300
2025-02-04T06:31+0300
экономика
россия
мировая экономика
египет
каир
китай
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КАИР, 4 фев – ПРАЙМ, Рустам Имаев. Отношения между Россией и Египтом складываются уверенно и успешно, БРИКС дал новый импульс их развитию, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. "Отношения складываются уверенно и успешно. Конечно, вступление Египта в БРИКС с 1 января 2024 года дало новый импульс их развитию, в том числе потому, что Россия являлась председателем БРИКС в 2024 году, и одной из главных целей российского председательства стало именно вовлечение новых членов в те форматы сотрудничества, которые ранее сложились в БРИКС", - сказал Борисенко. Дипломат подчеркнул, что Египет активно втянулся в работу БРИКС и участвует практически во всех форматах взаимодействия в рамках этой организации. Борисенко отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на развитие отношений с Египтом. "В рамках БРИКС мы активно работаем над созданием новых платежных механизмов. Египет в полной мере участвует в этих процессах, поскольку тоже заинтересован в развитии своей внешней торговли", - добавил дипломат. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
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россия, мировая экономика, египет, каир, китай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Каир, КИТАЙ
06:31 04.02.2025
 
Посол в Каире оценил отношения России и Египта

Посол Борисенко: отношения России и Египта складываются уверенно и успешно

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КАИР, 4 фев – ПРАЙМ, Рустам Имаев. Отношения между Россией и Египтом складываются уверенно и успешно, БРИКС дал новый импульс их развитию, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко.
"Отношения складываются уверенно и успешно. Конечно, вступление Египта в БРИКС с 1 января 2024 года дало новый импульс их развитию, в том числе потому, что Россия являлась председателем БРИКС в 2024 году, и одной из главных целей российского председательства стало именно вовлечение новых членов в те форматы сотрудничества, которые ранее сложились в БРИКС", - сказал Борисенко.
Дипломат подчеркнул, что Египет активно втянулся в работу БРИКС и участвует практически во всех форматах взаимодействия в рамках этой организации. Борисенко отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на развитие отношений с Египтом.
"В рамках БРИКС мы активно работаем над созданием новых платежных механизмов. Египет в полной мере участвует в этих процессах, поскольку тоже заинтересован в развитии своей внешней торговли", - добавил дипломат.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕГИПЕТКаирКИТАЙ
 
 
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