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Посол в Каире оценил отношения России и Египта

Посол в Каире оценил отношения России и Египта - 04.02.2025, ПРАЙМ

Посол в Каире оценил отношения России и Египта

Отношения между Россией и Египтом складываются уверенно и успешно, БРИКС дал новый импульс их развитию, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Каире... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T06:31+0300

2025-02-04T06:31+0300

2025-02-04T06:31+0300

экономика

россия

мировая экономика

египет

каир

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КАИР, 4 фев – ПРАЙМ, Рустам Имаев. Отношения между Россией и Египтом складываются уверенно и успешно, БРИКС дал новый импульс их развитию, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. "Отношения складываются уверенно и успешно. Конечно, вступление Египта в БРИКС с 1 января 2024 года дало новый импульс их развитию, в том числе потому, что Россия являлась председателем БРИКС в 2024 году, и одной из главных целей российского председательства стало именно вовлечение новых членов в те форматы сотрудничества, которые ранее сложились в БРИКС", - сказал Борисенко. Дипломат подчеркнул, что Египет активно втянулся в работу БРИКС и участвует практически во всех форматах взаимодействия в рамках этой организации. Борисенко отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на развитие отношений с Египтом. "В рамках БРИКС мы активно работаем над созданием новых платежных механизмов. Египет в полной мере участвует в этих процессах, поскольку тоже заинтересован в развитии своей внешней торговли", - добавил дипломат. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.

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россия, мировая экономика, египет, каир, китай