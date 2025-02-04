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Австрийская OMV сократила объем чистой прибыли

Австрийская OMV сократила объем чистой прибыли - 04.02.2025, ПРАЙМ

Австрийская OMV сократила объем чистой прибыли

Чистая прибыль OMV, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 6,1% и составила 1,389 миллиарда евро, говорится в отчете этой австрийской... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:32+0300

2025-02-04T09:32+0300

2025-02-04T09:32+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль OMV, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 6,1% и составила 1,389 миллиарда евро, говорится в отчете этой австрийской нефтегазовой компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 4,24 евро с 4,52 евро годом ранее. Общая выручка за год сократилась на 13,7% и составила 34,968 миллиарда евро. Капитальные затраты выросли на 3,4% - до 4,101 миллиарда евро. В четвертом квартале OMV нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 27,5% год к году - до 301 миллиона евро. Разводненная прибыль на акцию выросла на 0,92 евро с 0,72 евро годом ранее. Общая выручка снизилась на 10,5% в годовом выражении, до 9,05 миллиарда евро, капитальные затраты выросли на 11,9% - до 1,322 миллиарда евро. OMV в минувшем году сократила добычу углеводородов на 7% - до 340 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, за четвертый квартал - также на 7% в годовом выражении, до 337 тысяч. Компания прогнозирует, что в наступившем году общий объем её добычи составит около 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечается в сообщении. Среднюю стоимость нефти марки Brent в 2025 году в OMV ожидают на уровне около 75 долларов за баррель после 81 доллара за баррель в 2024 году. OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штат компании по итогам 2024 года составляет 23 557 сотрудников.

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