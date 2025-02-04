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Прибыль Raiffeisen Bank в России упала на треть - 04.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250204/pribyl-854652119.html
Прибыль Raiffeisen Bank в России упала на треть
Прибыль Raiffeisen Bank в России упала на треть - 04.02.2025, ПРАЙМ
Прибыль Raiffeisen Bank в России упала на треть
Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год сократилась на 34,9% по сравнению с 2023 годом - до... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:51+0300
2025-02-04T09:51+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год сократилась на 34,9% по сравнению с 2023 годом - до 873 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. При этом чистый процентный доход RBI в РФ за прошлый год составил 1,623 миллиарда евро, поднявшись на 15,1% год к году. Операционная прибыль банка в России составила за год 2,471 миллиарда евро, сократившись на 7,8%. Консолидированная прибыль всего холдинга за прошлый год снизилась вдвое в годовом выражении, до 1,157 миллиарда евро, прибыль на акцию - до 3,19 евро с 6,93 евро годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 3,3% год к году, до 5,779 миллиарда евро. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на конец 2024 года насчитывает 42 564 человека, в том числе в России - 8 863.
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
09:51 04.02.2025
 
Прибыль Raiffeisen Bank в России упала на треть

Прибыль Raiffeisen Bank в России за 2024 год упала до 873 миллионов евро

© Фото : Raiffeisen Bank InternationalРайффайзен банк
Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Raiffeisen Bank International
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год сократилась на 34,9% по сравнению с 2023 годом - до 873 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
При этом чистый процентный доход RBI в РФ за прошлый год составил 1,623 миллиарда евро, поднявшись на 15,1% год к году. Операционная прибыль банка в России составила за год 2,471 миллиарда евро, сократившись на 7,8%.
Консолидированная прибыль всего холдинга за прошлый год снизилась вдвое в годовом выражении, до 1,157 миллиарда евро, прибыль на акцию - до 3,19 евро с 6,93 евро годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 3,3% год к году, до 5,779 миллиарда евро.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на конец 2024 года насчитывает 42 564 человека, в том числе в России - 8 863.
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ЭкономикаФинансыБанки
 
 
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