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Чистая прибыль Pfizer выросла в 3,8 раза - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Pfizer выросла в 3,8 раза
Чистая прибыль Pfizer выросла в 3,8 раза - 04.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Pfizer выросла в 3,8 раза
Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года увеличилась в 3,8 раза - до 8,031 миллиарда долларов с... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:19+0300
2025-02-04T15:25+0300
экономика
pfizer
бизнес
прибыль
чистая прибыль
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года увеличилась в 3,8 раза - до 8,031 миллиарда долларов с 2,119 миллиарда годом ранее, следует из финансовой отчетности американской корпорации. Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 1,41 доллара после 0,37 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года поднялась на 6,8%, до 63,627 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала компания получила прибыль, приходящуюся на акционеров, в 410 миллионов долларов после прошлогоднего убытка в 3,369 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 доллара после убытка в 0,6 доллара годом ранее, скорректированная прибыль достигла 0,63 доллара на акцию при прогнозе прибыли в 0,48 доллара. Выручка за квартал Pfizer увеличилась на 21,9% год к году и составила 17,763 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 17,28 миллиарда долларов. Компания подтвердила свой декабрьский прогноз на 2025 год по выручке, по-прежнему ожидает ее на уровне 61-64 миллиарда долларов. Ожидания по скорректированной разводненной прибыли на акцию также были сохранены - на уровне 2,8-3 доллара. Акции Pfizer на предварительных торгах дорожают на 0,8%. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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pfizer, бизнес, прибыль, чистая прибыль
Экономика, Pfizer, Бизнес, прибыль, чистая прибыль
15:19 04.02.2025 (обновлено: 15:25 04.02.2025)
 
Чистая прибыль Pfizer выросла в 3,8 раза

Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer выросла в 3,8 раза за 2024 год

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШприц и ампула на фоне логотипа Pfizer
Шприц и ампула на фоне логотипа Pfizer - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года увеличилась в 3,8 раза - до 8,031 миллиарда долларов с 2,119 миллиарда годом ранее, следует из финансовой отчетности американской корпорации.
Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 1,41 доллара после 0,37 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года поднялась на 6,8%, до 63,627 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала компания получила прибыль, приходящуюся на акционеров, в 410 миллионов долларов после прошлогоднего убытка в 3,369 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 доллара после убытка в 0,6 доллара годом ранее, скорректированная прибыль достигла 0,63 доллара на акцию при прогнозе прибыли в 0,48 доллара. Выручка за квартал Pfizer увеличилась на 21,9% год к году и составила 17,763 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 17,28 миллиарда долларов.
Компания подтвердила свой декабрьский прогноз на 2025 год по выручке, по-прежнему ожидает ее на уровне 61-64 миллиарда долларов. Ожидания по скорректированной разводненной прибыли на акцию также были сохранены - на уровне 2,8-3 доллара.
Акции Pfizer на предварительных торгах дорожают на 0,8%.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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