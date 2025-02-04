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Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике
Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике - 04.02.2025, ПРАЙМ
Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский предложил парламенту продлить режим чрезвычайного экономического положения,... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:32+0300
2025-02-04T15:32+0300
2025-02-04T15:47+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский предложил парламенту продлить режим чрезвычайного экономического положения, введенного в связи с энергокризисом, сообщила во вторник пресс-служба парламента ПМР. "В связи с текущей кризисной ситуацией президент ПМР Вадим Красносельский предложил снова продлить режим ЧП в экономике", - говорится в сообщении. Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, с 9 января действие особого правового режима на территории республики уже продлевалось на 30 суток. По данным пресс-службы, президиум Верховного Совета (парламента) ПМР на заседании во вторник принял решение о проведении 5 марта третьего чрезвычайного заседания парламента для продления режима чрезвычайного экономического положения. "В повестку чрезвычайного заседания вынесен один вопрос – постановление об утверждении указа президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения в республике", - говорится в сообщении.
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приднестровье, ес, молдавия
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕС, МОЛДАВИЯ
Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике
Глава Приднестровья Красносельский предложил продлить режим ЧП в экономике
ТИРАСПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский предложил парламенту продлить режим чрезвычайного экономического положения, введенного в связи с энергокризисом, сообщила во вторник пресс-служба парламента ПМР.
"В связи с текущей кризисной ситуацией президент ПМР Вадим Красносельский предложил снова продлить режим ЧП в экономике", - говорится в сообщении.
Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, с 9 января действие особого правового режима на территории республики уже продлевалось на 30 суток.
По данным пресс-службы, президиум Верховного Совета (парламента) ПМР на заседании во вторник принял решение о проведении 5 марта третьего чрезвычайного заседания парламента для продления режима чрезвычайного экономического положения. "В повестку чрезвычайного заседания вынесен один вопрос – постановление об утверждении указа президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения в республике", - говорится в сообщении.
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса