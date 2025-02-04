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Российская компания выпустит приложение с ИИ для помощи в автопутешествиях - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Российская компания выпустит приложение с ИИ для помощи в автопутешествиях
Российская компания выпустит приложение с ИИ для помощи в автопутешествиях - 04.02.2025, ПРАЙМ
Российская компания выпустит приложение с ИИ для помощи в автопутешествиях
Компания-участник рынка SportNet ("Спортнет") НТИ "Дом кругом" разработала новую платформу для автопутешественников. В программу встроена нейросеть, которая... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:00+0300
2025-02-04T09:00+0300
технологии
россия
мобильное приложение
ии
нейросеть
путешествия
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Компания-участник рынка SportNet ("Спортнет") НТИ "Дом кругом" разработала новую платформу для автопутешественников. В программу встроена нейросеть, которая поможет планировать маршрут. Кроме того, в приложении возможно будет делиться локациями, а также отправить сигнал о помощи и арендовать автодом, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Дом.Кругом" - это платформенное решение нового поколения для организации активного отдыха и туризма. Приложение первым на российском рынке использует нейросеть, обученную только на проверенных данных, которая помогает легко и быстро создать маршрут для пользователя, предложив уникальные спортивные объекты и эксклюзивные места для посещения, которых нет в обычных сборниках", - рассказали в НТИ со ссылкой на компанию "Дом кругом". Как отметили НТИ, в приложении будет возможно планировать поездки, а также делиться локациями для занятий спортом, общаться с другими пользователями и даже арендовать автодом для остановок на дикой природе. С платформой сотрудничают крупные агрегаторы, на данный момент количество пользователей уже превысило 100 тысяч человек. "Приложение "Дом.Кругом" имеет высокий уровень персонализации. Интеллектуальный ассистент поможет составить план поездки по личным предпочтениям спортсмена или туриста: подберет локации, остановки, даст важную информацию и раскроет детали. Если вы активный спортсмен, алгоритм подбирает наиболее интересные активные занятия, а для отдыхающих с палаткой - места для кемпа. Сами пользователи могут опубликовать личные маршруты, которые они могут построить на интерактивной карте, добавив информацию и описание", - уточнили в компании. Кроме того, в приложении есть кнопка SOS, которая позволяет запросить помощь у других спортсменов и путешественников неподалеку, а также отправить запрос в ближайшие кемпинги и сервисные центры. На случай чрезвычайной ситуации, платформа также отправляет запрос экстренным контактам пользователя, которые он указал в личном профиле, уточнили разработчики. "Сейчас команда проекта занимается интеграцией интеллектуального ассистента. Однако пользователи приложения уже могут самостоятельно планировать маршруты, искать спортивные мероприятия, арендовать экипировку и организовывать совместный активный отдых", - заключили создатели.
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технологии, россия, мобильное приложение, ии, нейросеть, путешествия
Технологии, РОССИЯ, мобильное приложение, ИИ, нейросеть, путешествия
09:00 04.02.2025
 
Российская компания выпустит приложение с ИИ для помощи в автопутешествиях

Новое российское приложение поможет автопутешественникам планировать маршруты

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанк%Работа волонтерских центров в городах России
%Работа волонтерских центров в городах России - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Компания-участник рынка SportNet ("Спортнет") НТИ "Дом кругом" разработала новую платформу для автопутешественников. В программу встроена нейросеть, которая поможет планировать маршрут. Кроме того, в приложении возможно будет делиться локациями, а также отправить сигнал о помощи и арендовать автодом, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе НТИ.
"Дом.Кругом" - это платформенное решение нового поколения для организации активного отдыха и туризма. Приложение первым на российском рынке использует нейросеть, обученную только на проверенных данных, которая помогает легко и быстро создать маршрут для пользователя, предложив уникальные спортивные объекты и эксклюзивные места для посещения, которых нет в обычных сборниках", - рассказали в НТИ со ссылкой на компанию "Дом кругом".
Как отметили НТИ, в приложении будет возможно планировать поездки, а также делиться локациями для занятий спортом, общаться с другими пользователями и даже арендовать автодом для остановок на дикой природе. С платформой сотрудничают крупные агрегаторы, на данный момент количество пользователей уже превысило 100 тысяч человек.
"Приложение "Дом.Кругом" имеет высокий уровень персонализации. Интеллектуальный ассистент поможет составить план поездки по личным предпочтениям спортсмена или туриста: подберет локации, остановки, даст важную информацию и раскроет детали. Если вы активный спортсмен, алгоритм подбирает наиболее интересные активные занятия, а для отдыхающих с палаткой - места для кемпа. Сами пользователи могут опубликовать личные маршруты, которые они могут построить на интерактивной карте, добавив информацию и описание", - уточнили в компании.
Кроме того, в приложении есть кнопка SOS, которая позволяет запросить помощь у других спортсменов и путешественников неподалеку, а также отправить запрос в ближайшие кемпинги и сервисные центры. На случай чрезвычайной ситуации, платформа также отправляет запрос экстренным контактам пользователя, которые он указал в личном профиле, уточнили разработчики.
"Сейчас команда проекта занимается интеграцией интеллектуального ассистента. Однако пользователи приложения уже могут самостоятельно планировать маршруты, искать спортивные мероприятия, арендовать экипировку и организовывать совместный активный отдых", - заключили создатели.
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