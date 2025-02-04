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Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40%

Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40% - 04.02.2025, ПРАЙМ

Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40%

Продажи умных колонок в 2024 году в России выросли на 40% в денежном выражении, в том числе за счет увеличения средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T02:27+0300

2025-02-04T02:27+0300

2025-02-04T02:27+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Продажи умных колонок в 2024 году в России выросли на 40% в денежном выражении, в том числе за счет увеличения средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в "Билайне". "В 2024 году рынок умных колонок в России продемонстрировал уверенный рост: по нашей оценке рост в деньгах составил 40% по сравнению с 2023 годом, что связано как с расширением спроса, так и с увеличением средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе оператора связи. Там добавили, что лидером на российском рынке остается "Яндекс", чьи устройства обеспечивают более 70% продаж. При этом, позиции VK ослабляются, а доля "Сбера" остается стабильной. Кроме того, отмечается увеличение доли онлайн-продаж, что подтверждает тренд на цифровую трансформацию ритейла и рост популярности экосистемных устройств, которые легко заказывать в интернете, отметили в компании. По подсчетам аналитиков, наиболее востребованными в прошлом году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5 тысяч рублей, а также от 5 до 10 тысяч рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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