Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40% - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/prodazhi-854645448.html
Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40%
Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40% - 04.02.2025, ПРАЙМ
Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40%
Продажи умных колонок в 2024 году в России выросли на 40% в денежном выражении, в том числе за счет увеличения средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T02:27+0300
2025-02-04T02:27+0300
бизнес
россия
москва
билайн
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645448.jpg?1738625244
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Продажи умных колонок в 2024 году в России выросли на 40% в денежном выражении, в том числе за счет увеличения средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в "Билайне". "В 2024 году рынок умных колонок в России продемонстрировал уверенный рост: по нашей оценке рост в деньгах составил 40% по сравнению с 2023 годом, что связано как с расширением спроса, так и с увеличением средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе оператора связи. Там добавили, что лидером на российском рынке остается "Яндекс", чьи устройства обеспечивают более 70% продаж. При этом, позиции VK ослабляются, а доля "Сбера" остается стабильной. Кроме того, отмечается увеличение доли онлайн-продаж, что подтверждает тренд на цифровую трансформацию ритейла и рост популярности экосистемных устройств, которые легко заказывать в интернете, отметили в компании. По подсчетам аналитиков, наиболее востребованными в прошлом году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5 тысяч рублей, а также от 5 до 10 тысяч рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, билайн, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Билайн, Яндекс
02:27 04.02.2025
 
Продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40%

"Билайн": продажи умных колонок в России в 2024 году выросли на 40%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Продажи умных колонок в 2024 году в России выросли на 40% в денежном выражении, в том числе за счет увеличения средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в "Билайне".
"В 2024 году рынок умных колонок в России продемонстрировал уверенный рост: по нашей оценке рост в деньгах составил 40% по сравнению с 2023 годом, что связано как с расширением спроса, так и с увеличением средней стоимости устройства с 8,5 тысячи до 9 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе оператора связи.
Там добавили, что лидером на российском рынке остается "Яндекс", чьи устройства обеспечивают более 70% продаж. При этом, позиции VK ослабляются, а доля "Сбера" остается стабильной. Кроме того, отмечается увеличение доли онлайн-продаж, что подтверждает тренд на цифровую трансформацию ритейла и рост популярности экосистемных устройств, которые легко заказывать в интернете, отметили в компании.
По подсчетам аналитиков, наиболее востребованными в прошлом году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5 тысяч рублей, а также от 5 до 10 тысяч рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАБилайнЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала