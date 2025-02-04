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Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке
Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке - 04.02.2025, ПРАЙМ
Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке
Верховная рада Украины ратифицировала во вторник соглашение о кредитной поддержке развития оборонных возможностей с Великобританией, сообщил парламентарий... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:06+0300
2025-02-04T17:07+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Верховная рада Украины ратифицировала во вторник соглашение о кредитной поддержке развития оборонных возможностей с Великобританией, сообщил парламентарий Ярослав Железняк. Украинский премьер Денис Шмыгаль 31 января сообщал о том, что правительство одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития оборонных возможностей. По его словам, украинская сторона рассчитывает получить от Великобритании около 2 миллиардов фунтов стерлингов на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО. "Когда весь зал голосует, а не только коалиция, то и голоса нашлись. (Законопроект - ред.) №0300. Ратификацию рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по официальной кредитной поддержке развития оборонных возможностей Украины (поддержали - ред.) - 245 депутатов", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, великобритания
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:06 04.02.2025 (обновлено: 17:07 04.02.2025)
 
Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке

Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке развития оборонных возможностей

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Верховная рада Украины ратифицировала во вторник соглашение о кредитной поддержке развития оборонных возможностей с Великобританией, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 31 января сообщал о том, что правительство одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития оборонных возможностей. По его словам, украинская сторона рассчитывает получить от Великобритании около 2 миллиардов фунтов стерлингов на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО.
"Когда весь зал голосует, а не только коалиция, то и голоса нашлись. (Законопроект - ред.) №0300. Ратификацию рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по официальной кредитной поддержке развития оборонных возможностей Украины (поддержали - ред.) - 245 депутатов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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