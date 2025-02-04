https://1prime.ru/20250204/rakety-854671905.html

Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет

Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет - 04.02.2025, ПРАЙМ

Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет

Индия подписала контракт с Российской Федерацией на закупку противокорабельных крылатых ракет, передает индийское оборонное ведомство. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T19:41+0300

2025-02-04T19:41+0300

2025-02-04T19:47+0300

вооружения

ракеты

закупка

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев - ПРАЙМ. Индия подписала контракт с Российской Федерацией на закупку противокорабельных крылатых ракет, передает индийское оборонное ведомство.Как сообщил в социальной сети X официальный представитель Минобороны Индии, подписание контракта состоялось в Нью-Дели в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. При этом в Минобороны Индии заявили, что приобретение ракет по подписанному контракту существенно повысит боеспособность индийского военного подводного флота.Название противокорабельных крылатых ракет в оборонном ведомстве Индии не уточнили.

https://1prime.ru/20250203/tovarooborot-854627149.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ракеты, закупка, россия