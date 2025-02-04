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Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет
Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет - 04.02.2025, ПРАЙМ
Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет
Индия подписала контракт с Российской Федерацией на закупку противокорабельных крылатых ракет, передает индийское оборонное ведомство. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T19:41+0300
2025-02-04T19:47+0300
вооружения
ракеты
закупка
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев - ПРАЙМ. Индия подписала контракт с Российской Федерацией на закупку противокорабельных крылатых ракет, передает индийское оборонное ведомство.Как сообщил в социальной сети X официальный представитель Минобороны Индии, подписание контракта состоялось в Нью-Дели в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. При этом в Минобороны Индии заявили, что приобретение ракет по подписанному контракту существенно повысит боеспособность индийского военного подводного флота.Название противокорабельных крылатых ракет в оборонном ведомстве Индии не уточнили.
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ракеты, закупка, россия
Вооружения, ракеты, закупка, РОССИЯ
19:41 04.02.2025 (обновлено: 19:47 04.02.2025)
 
Индия подписала с РФ контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет

Индия подписала с Россией контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет

© РИА Новости . Абхишек Кумар | Перейти в медиабанкФестиваль Кумбха Мела в Индии
Фестиваль Кумбха Мела в Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Абхишек Кумар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев - ПРАЙМ. Индия подписала контракт с Российской Федерацией на закупку противокорабельных крылатых ракет, передает индийское оборонное ведомство.
Как сообщил в социальной сети X официальный представитель Минобороны Индии, подписание контракта состоялось в Нью-Дели в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха.
При этом в Минобороны Индии заявили, что приобретение ракет по подписанному контракту существенно повысит боеспособность индийского военного подводного флота.
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Название противокорабельных крылатых ракет в оборонном ведомстве Индии не уточнили.
 
ВооруженияракетызакупкаРОССИЯ
 
 
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