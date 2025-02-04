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Российские рестораторы активно выходят на рынок ОАЭ - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Российские рестораторы активно выходят на рынок ОАЭ
Российские рестораторы активно выходят на рынок ОАЭ - 04.02.2025, ПРАЙМ
Российские рестораторы активно выходят на рынок ОАЭ
Российские рестораторы в последние годы активно выходят со своими проектами на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и не только с люксовыми, но и со средними... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T06:49+0300
2025-02-04T08:05+0300
бизнес
оаэ
дубай
москва
аркадий новиков
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российские рестораторы в последние годы активно выходят со своими проектами на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и не только с люксовыми, но и со средними (middle up) заведениями, так как этот сегмент пока в стране слабо освоен, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Российские рестораторы проявляют интерес к среднему сегменту Эмиратов. Duo, "Швили" и другие, которые уже вышли на этот рынок, - это все недорогие российские проекты. Важно упомянуть, что та же "Сыроварня" - это франшиза, то есть есть россияне, которые покупают франшизу успешного российского бренда, верят в ее успех", - сообщил ресторанный эксперт, основатель международного ресторанного гида GreatList Александр Сысоев. Он пояснил, что ниша среднего сегмента не до конца освоена в Эмиратах, в том числе, потому что заведения этого уровня чаще всего гораздо проще по дизайну. "Наши проекты при невысоком чеке выглядят более стильно. Правда, сейчас появляется много новых мест из других стран и home grown (местных - ред.), которые запускают блестящие проекты на каждый день, где и еда, и дизайн на высочайшем уровне. Скажу так: в ОАЭ очень высокая конкуренция", - сказал Сысоев. Сеть "Сыроварня" Аркадия Новикова, как указали в ее пресс-службе, начала "очень аккуратно завоевывать" рынок ОАЭ. Результатом маркетинговых исследований, неоднократных посещений страны для изучения конкурентного рынка и потребностей гостя стало понимание, что там нет среднего сегмента ресторанов. "Гость может пойти либо в люксовый ресторан и пытаться забронировать стол за две недели в высокий сезон, либо в так называемый junk food (высококалорийная еда, в том числе фастфуд - ред.). А средний сегмент там полностью отсутствует - именно его и сможет захватить "Сыроварня", - сказали в пресс-службе, добавив, что в этом году сеть намерена открыть два ресторана в Дубае, в планах - еще три в ОАЭ. Месяц назад в Дубае был открыт еще один российский ресторан из категории middle up - Flør, входящий в холдинг ресторатора Константина Борисова. И как отмечает сам Борисов, заведение уже показывает себя прогрессивно. "Выручка увеличивается, гостей становится больше. Почему мы решили выйти на рынок Дубая? Это как минимум интересно. Играть с сильными игроками и сильным рынком лучше для развития, чем оставаться, скажем, в "лиге", где ты уже играешь", - заявил он. ПРОДУКТЫ И ПЕРСОНАЛ В "Сыроварне" рассказали, что, разрабатывая предложение для гостей в ОАЭ, учитывают местные особенности и намерены использовать локальные продукты. "Для нас это не только часть бизнес-модели, но и интересный вызов. Из местных продуктов мы будем готовить и наши классические блюда, которыми славится "Сыроварня" в других странах, и блюда, которые будут представлены только в ресторанах в Эмиратах", - пояснили в пресс-службе сети, уточнив, что сотрудников также будут обучать на месте. Там добавили, что "Сыроварня, понимая специфику погодных условий Эмиратов, будут расширять ассортимент лимонадов, освежающих коктейлей, фруктовых чаев и других предложений. Незначительно, но меню Flør в Дубае также отличается от того, что представлено в Москве: пока 80 на 20. "Такая у нас процентовка привычных и новых блюд. В основном сейчас хиты - то, что любят наши гости в Москве", - рассказал Борисов, добавив, что также есть и новинки от бренд-шефа, которому "хочется поэкспериментировать с местными продуктами, которые не так легко достать в Москве". При этом он добавил, что исконно русские блюда с интересом воспринимаются арабской аудиторией. "Конечно, им трудно взять и влюбиться в нашу капусту или свеклу. Но они пытаются, им интересно. Как в жизни, так и в еде они очень традиционные, но им нравится новое", - сказал Борисов.
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бизнес, оаэ, дубай, москва, аркадий новиков
Бизнес, ОАЭ, Дубай, МОСКВА, Аркадий Новиков
06:49 04.02.2025 (обновлено: 08:05 04.02.2025)
 
Российские рестораторы активно выходят на рынок ОАЭ

Эксперты: российские рестораторы активно выходят на рынок ОАЭ

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российские рестораторы в последние годы активно выходят со своими проектами на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и не только с люксовыми, но и со средними (middle up) заведениями, так как этот сегмент пока в стране слабо освоен, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Российские рестораторы проявляют интерес к среднему сегменту Эмиратов. Duo, "Швили" и другие, которые уже вышли на этот рынок, - это все недорогие российские проекты. Важно упомянуть, что та же "Сыроварня" - это франшиза, то есть есть россияне, которые покупают франшизу успешного российского бренда, верят в ее успех", - сообщил ресторанный эксперт, основатель международного ресторанного гида GreatList Александр Сысоев.
Он пояснил, что ниша среднего сегмента не до конца освоена в Эмиратах, в том числе, потому что заведения этого уровня чаще всего гораздо проще по дизайну. "Наши проекты при невысоком чеке выглядят более стильно. Правда, сейчас появляется много новых мест из других стран и home grown (местных - ред.), которые запускают блестящие проекты на каждый день, где и еда, и дизайн на высочайшем уровне. Скажу так: в ОАЭ очень высокая конкуренция", - сказал Сысоев.
Сеть "Сыроварня" Аркадия Новикова, как указали в ее пресс-службе, начала "очень аккуратно завоевывать" рынок ОАЭ. Результатом маркетинговых исследований, неоднократных посещений страны для изучения конкурентного рынка и потребностей гостя стало понимание, что там нет среднего сегмента ресторанов.
"Гость может пойти либо в люксовый ресторан и пытаться забронировать стол за две недели в высокий сезон, либо в так называемый junk food (высококалорийная еда, в том числе фастфуд - ред.). А средний сегмент там полностью отсутствует - именно его и сможет захватить "Сыроварня", - сказали в пресс-службе, добавив, что в этом году сеть намерена открыть два ресторана в Дубае, в планах - еще три в ОАЭ.
Месяц назад в Дубае был открыт еще один российский ресторан из категории middle up - Flør, входящий в холдинг ресторатора Константина Борисова. И как отмечает сам Борисов, заведение уже показывает себя прогрессивно. "Выручка увеличивается, гостей становится больше. Почему мы решили выйти на рынок Дубая? Это как минимум интересно. Играть с сильными игроками и сильным рынком лучше для развития, чем оставаться, скажем, в "лиге", где ты уже играешь", - заявил он.
ПРОДУКТЫ И ПЕРСОНАЛ
В "Сыроварне" рассказали, что, разрабатывая предложение для гостей в ОАЭ, учитывают местные особенности и намерены использовать локальные продукты. "Для нас это не только часть бизнес-модели, но и интересный вызов. Из местных продуктов мы будем готовить и наши классические блюда, которыми славится "Сыроварня" в других странах, и блюда, которые будут представлены только в ресторанах в Эмиратах", - пояснили в пресс-службе сети, уточнив, что сотрудников также будут обучать на месте.
Там добавили, что "Сыроварня, понимая специфику погодных условий Эмиратов, будут расширять ассортимент лимонадов, освежающих коктейлей, фруктовых чаев и других предложений.
Незначительно, но меню Flør в Дубае также отличается от того, что представлено в Москве: пока 80 на 20. "Такая у нас процентовка привычных и новых блюд. В основном сейчас хиты - то, что любят наши гости в Москве", - рассказал Борисов, добавив, что также есть и новинки от бренд-шефа, которому "хочется поэкспериментировать с местными продуктами, которые не так легко достать в Москве".
При этом он добавил, что исконно русские блюда с интересом воспринимаются арабской аудиторией. "Конечно, им трудно взять и влюбиться в нашу капусту или свеклу. Но они пытаются, им интересно. Как в жизни, так и в еде они очень традиционные, но им нравится новое", - сказал Борисов.
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