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Росавтодор назвал сроки начала строительства западного обхода Орла
Росавтодор назвал сроки начала строительства западного обхода Орла - 04.02.2025, ПРАЙМ
Росавтодор назвал сроки начала строительства западного обхода Орла
Строительство западного обхода Орла начнется в этом году, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T22:50+0300
2025-02-04T22:50+0300
2025-02-04T23:02+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Строительство западного обхода Орла начнется в этом году, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). "В 2025-м начнем реализовывать важный проект - строительство Западного обхода Орла, длина которого составит более 16 километров", - говорится в сообщении. Как сообщается, четырехполосная дорога второй категории соединит трассы М-2 "Крым" и Р-120. Так машины, которые едут в Белоруссию, Казахстан и южные регионы, смогут построить свой маршрут без заезда в город. В состав войдут пять путепроводов, два моста и две развязки. Согласно сообщению, в Орловской и Воронежской областях также планируется модернизировать около 30 километров дорог на трассах М-2 и Р-120. В течение года Росавтодор введет в строй объекты, которые переведут в четырехполосное исполнение. На них появятся разделительное барьерное ограждение, дополнительные знаки и наружное освещение, переходно-скоростные полосы, съезды и примыкания. Отмечается, что в 2025 году также введут в строй семь километров северного подъезда к Туле. Проезжая часть уже расширена до четырех полос, в том числе на мосту через реку Володь - осталось провести заключительные работы по обустройству, сообщает ведомство.
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росавтодор, орел
Экономика, Росавтодор, ОРЕЛ
Росавтодор назвал сроки начала строительства западного обхода Орла
Росавтодор начнет строительство западного обхода Орла в 2025 году
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Строительство западного обхода Орла начнется в этом году, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
"В 2025-м начнем реализовывать важный проект - строительство Западного обхода Орла, длина которого составит более 16 километров", - говорится в сообщении.
Как сообщается, четырехполосная дорога второй категории соединит трассы М-2 "Крым" и Р-120. Так машины, которые едут в Белоруссию, Казахстан и южные регионы, смогут построить свой маршрут без заезда в город. В состав войдут пять путепроводов, два моста и две развязки.
Согласно сообщению, в Орловской и Воронежской областях также планируется модернизировать около 30 километров дорог на трассах М-2 и Р-120. В течение года Росавтодор введет в строй объекты, которые переведут в четырехполосное исполнение. На них появятся разделительное барьерное ограждение, дополнительные знаки и наружное освещение, переходно-скоростные полосы, съезды и примыкания.
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Отмечается, что в 2025 году также введут в строй семь километров северного подъезда к Туле. Проезжая часть уже расширена до четырех полос, в том числе на мосту через реку Володь - осталось провести заключительные работы по обустройству, сообщает ведомство.