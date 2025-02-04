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В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей

В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей - 04.02.2025, ПРАЙМ

В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей

Позитивный эффект для экономики от развития беспилотных автомобилей в России оценивается в 4,6 триллиона рублей ежегодно, говорится в исследовании... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T00:18+0300

2025-02-04T00:18+0300

2025-02-04T00:18+0300

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Позитивный эффект для экономики от развития беспилотных автомобилей в России оценивается в 4,6 триллиона рублей ежегодно, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости. "С развитием различных типов беспилотников именно автомобильный транспорт должен занять лидирующие позиции. Общий позитивный эффект для экономики России при переходе на беспилотные автомобили мы оцениваем в 4,6 трлн руб. ежегодно. Данная сумма не учитывает потенциальных эффектов от стимулирования смежных высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и ПО", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что для достижения таких результатов необходимо продумать правовое регулирование, стимулировать частные инвестиций в технологии автономного транспорта. Кроме того, для развития отрасли беспилотных автомобилей потребуется создание умной инфраструктуры, на которую необходимо около 1,5 триллионов рублей до 2035 года, заключается в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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