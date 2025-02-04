https://1prime.ru/20250204/rossija-854644862.html
В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей
В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей - 04.02.2025, ПРАЙМ
В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей
Позитивный эффект для экономики от развития беспилотных автомобилей в России оценивается в 4,6 триллиона рублей ежегодно, говорится в исследовании... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T00:18+0300
2025-02-04T00:18+0300
2025-02-04T00:18+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Позитивный эффект для экономики от развития беспилотных автомобилей в России оценивается в 4,6 триллиона рублей ежегодно, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"С развитием различных типов беспилотников именно автомобильный транспорт должен занять лидирующие позиции. Общий позитивный эффект для экономики России при переходе на беспилотные автомобили мы оцениваем в 4,6 трлн руб. ежегодно. Данная сумма не учитывает потенциальных эффектов от стимулирования смежных высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и ПО", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что для достижения таких результатов необходимо продумать правовое регулирование, стимулировать частные инвестиций в технологии автономного транспорта. Кроме того, для развития отрасли беспилотных автомобилей потребуется создание умной инфраструктуры, на которую необходимо около 1,5 триллионов рублей до 2035 года, заключается в исследовании.
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бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
В России оценили эффект от развития беспилотных автомобилей
"Яков и Партнёры" оценили позитивный эффект от развития беспилотных автомобилей
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Позитивный эффект для экономики от развития беспилотных автомобилей в России оценивается в 4,6 триллиона рублей ежегодно, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"С развитием различных типов беспилотников именно автомобильный транспорт должен занять лидирующие позиции. Общий позитивный эффект для экономики России при переходе на беспилотные автомобили мы оцениваем в 4,6 трлн руб. ежегодно. Данная сумма не учитывает потенциальных эффектов от стимулирования смежных высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и ПО", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что для достижения таких результатов необходимо продумать правовое регулирование, стимулировать частные инвестиций в технологии автономного транспорта. Кроме того, для развития отрасли беспилотных автомобилей потребуется создание умной инфраструктуры, на которую необходимо около 1,5 триллионов рублей до 2035 года, заключается в исследовании.