Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число отмененных нотариальных доверенностей - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/rossija-854645525.html
В России выросло число отмененных нотариальных доверенностей
В России выросло число отмененных нотариальных доверенностей - 04.02.2025, ПРАЙМ
В России выросло число отмененных нотариальных доверенностей
В России по итогам 2024 года на 13% выросло количество отмененных нотариальных доверенностей, следует из данных Федеральной нотариальной палаты, которые имеются | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T02:30+0300
2025-02-04T02:30+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645525.jpg?1738625426
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В России по итогам 2024 года на 13% выросло количество отмененных нотариальных доверенностей, следует из данных Федеральной нотариальной палаты, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "По итогам 2024 года на 13% увеличилось количество отмененных нотариальных доверенностей. В прошлом году таких распоряжений было почти 65 тысяч, а в 2023 — 57,4 тысячи. Если сравнивать с показателем пятилетней давности, то рост составил 43%", - говорится в сообщении нотариальной палаты, где приводятся данные. Отмечается, что за последние пять лет количество обращений к бесплатному реестру проверки доверенностей выросло на 30%. В прошлом году граждане воспользовались им 3,4 миллиона раз. Всего же за время существования сервиса с 2017 года пользователи обращались к нему более 21,7 миллиона раз. Реестр позволяет снизить риски оборота фальшивых или отмененных доверенностей. "Удостоверение доверенностей и согласий — одни из самых востребованных нотариальных действий среди участников СВО. В последнее время, помимо участившихся случаев оформления мошенниками фальшивых доверенностей на портале "Госуслуги", фиксируются случаи, когда недобросовестные поверенные участников СВО, в том числе их родные и близкие, распоряжаются банковскими счетами, автотранспортом, недвижимостью и другим имуществом бойца ему в ущерб", - подчеркивается в материале. Сообщается, что помимо доверенностей на распоряжение недвижимостью и автотранспортом, существуют и другие виды таких документов. Например, доверенности на распоряжение банковскими счетами, представление участника ООО на общем собрании и другое. В 2024 году нотариусы удостоверили 4,4 миллиона "прочих" доверенностей, практически столько же было в 2023 году, а вот по сравнению с 2020 годом этот показатель уменьшился на 25%. "Интересно, что нотариальные доверенности на недвижимость и автомобили чаще всего делают в июле, августе и октябре. А самые популярные месяцы для обращения за прочими доверенностями к нотариусам – это июль, октябрь и апрель, здесь август идет только четвертым номером", - дополняется в материале.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
02:30 04.02.2025
 
В России выросло число отмененных нотариальных доверенностей

ФНП: число отмененных нотариальных доверенностей в России выросло на 13%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В России по итогам 2024 года на 13% выросло количество отмененных нотариальных доверенностей, следует из данных Федеральной нотариальной палаты, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"По итогам 2024 года на 13% увеличилось количество отмененных нотариальных доверенностей. В прошлом году таких распоряжений было почти 65 тысяч, а в 2023 — 57,4 тысячи. Если сравнивать с показателем пятилетней давности, то рост составил 43%", - говорится в сообщении нотариальной палаты, где приводятся данные.
Отмечается, что за последние пять лет количество обращений к бесплатному реестру проверки доверенностей выросло на 30%. В прошлом году граждане воспользовались им 3,4 миллиона раз. Всего же за время существования сервиса с 2017 года пользователи обращались к нему более 21,7 миллиона раз. Реестр позволяет снизить риски оборота фальшивых или отмененных доверенностей.
"Удостоверение доверенностей и согласий — одни из самых востребованных нотариальных действий среди участников СВО. В последнее время, помимо участившихся случаев оформления мошенниками фальшивых доверенностей на портале "Госуслуги", фиксируются случаи, когда недобросовестные поверенные участников СВО, в том числе их родные и близкие, распоряжаются банковскими счетами, автотранспортом, недвижимостью и другим имуществом бойца ему в ущерб", - подчеркивается в материале.
Сообщается, что помимо доверенностей на распоряжение недвижимостью и автотранспортом, существуют и другие виды таких документов. Например, доверенности на распоряжение банковскими счетами, представление участника ООО на общем собрании и другое. В 2024 году нотариусы удостоверили 4,4 миллиона "прочих" доверенностей, практически столько же было в 2023 году, а вот по сравнению с 2020 годом этот показатель уменьшился на 25%.
"Интересно, что нотариальные доверенности на недвижимость и автомобили чаще всего делают в июле, августе и октябре. А самые популярные месяцы для обращения за прочими доверенностями к нотариусам – это июль, октябрь и апрель, здесь август идет только четвертым номером", - дополняется в материале.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала