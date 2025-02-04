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Россия нарастила импорт некоторых видов овощей из Казахстана

Россия нарастила импорт некоторых видов овощей из Казахстана - 04.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт некоторых видов овощей из Казахстана

Россия за январь-ноябрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года заметно нарастила импорт некоторых видов овощей из Казахстана: вдвое -... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T05:15+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года заметно нарастила импорт некоторых видов овощей из Казахстана: вдвое - капусты, в 1,7 раза - картофеля, почти в 1,5 раза - лука и томатов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. Так, страна нарастила импорт капусты до 33,7 тысячи тонн против 15,3 тысячи тонн за январь-ноябрь 2023 года, картофеля - до 3,4 тысячи тонн с 1,97 тысячи, лука - до 93,3 тысячи тонн с 59,4 тысячи, томатов - до 22 тысяч тонн с 15,7 тысячи. При этом самую значительную динамику среди овощных позиций показал более скромный по объемам поставок кочанный салат-латук: Казахстан нарастил его экспорт в Россию в 41 раз - до 171,5 тонны. В то же время некоторые овощи показали снижение по сравнению с 2023 годом. Так, экспорт огурцов из Казахстана в Россию за январь-ноябрь просел на 26,2% - до 3,9 тысячи тонн. В целом на Россию приходится 16% овощного экспорта из Казахстана. Страна является основным потребителем томата и лука, но уступает лидерство по другим овощам - например, большая часть картофеля отправляется в Узбекистан.

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бизнес, россия, казахстан, москва, узбекистан