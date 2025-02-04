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Россия работает над увеличением частоты авиарейсов с Египтом - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Россия работает над увеличением частоты авиарейсов с Египтом
Россия работает над увеличением частоты авиарейсов с Египтом - 04.02.2025, ПРАЙМ
Россия работает над увеличением частоты авиарейсов с Египтом
Россия работает над увеличением частоты авиарейсов между российскими и египетскими аэропортами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T07:31+0300
2025-02-04T07:31+0300
бизнес
россия
египет
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КАИР, 4 фев - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Россия работает над увеличением частоты авиарейсов между российскими и египетскими аэропортами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. "Конечно, мы работаем над тем, чтобы частота рейсов еще больше увеличивалась с учетом большого интереса со стороны российских граждан к поездкам в Египет, а также со стороны египтян к посещению России", - сообщил Борисенко. Дипломат обратил внимание на то, что в целом авиасообщение между Россией и Египтом является устойчивым, в сутки выполняется порядка 20 рейсов. Борисенко также подчеркнул, что число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло по сравнению с 2023 годом. "Ориентировочно, самые первые цифры, которые озвучивались египетским министерством туризма, это примерно 1,6 миллиона человек. Увеличение есть по сравнению с прошлым годом", - добавил российский посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, египет, каир, рф
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Каир, РФ
07:31 04.02.2025
 
Россия работает над увеличением частоты авиарейсов с Египтом

Посол Борисенко: Россия работает над увеличением частоты авиарейсов с Египтом

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КАИР, 4 фев - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Россия работает над увеличением частоты авиарейсов между российскими и египетскими аэропортами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Конечно, мы работаем над тем, чтобы частота рейсов еще больше увеличивалась с учетом большого интереса со стороны российских граждан к поездкам в Египет, а также со стороны египтян к посещению России", - сообщил Борисенко.
Дипломат обратил внимание на то, что в целом авиасообщение между Россией и Египтом является устойчивым, в сутки выполняется порядка 20 рейсов.
Борисенко также подчеркнул, что число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло по сравнению с 2023 годом.
"Ориентировочно, самые первые цифры, которые озвучивались египетским министерством туризма, это примерно 1,6 миллиона человек. Увеличение есть по сравнению с прошлым годом", - добавил российский посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
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