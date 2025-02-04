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Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы
Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы - 04.02.2025, ПРАЙМ
Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы
Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T07:46+0300
2025-02-04T08:10+0300
сельское хозяйство
экономика
энергетика
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КАИР, 4 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Россия остается ведущим и надежным поставщиком пшеницы на египетский рынок. За 2024 год, по предварительным данным, наша страна поставила в Египет более 9 миллионов тонн пшеницы, что покрывает более 75% потребностей Египта в импорте данного вида зерна", - сказал Борисенко. Дипломат подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком, несмотря на все попытки Запада с 2022 года заблокировать российский аграрный экспорт. Борисенко отметил, что Россия вместе с партнерами в Египте нашла варианты взаимодействия по поставкам пшеницы без участия западных судоходных компаний, страховых агентств и банков. "Да, поставки идут стабильно и устойчиво. Египтяне привыкли к российскому зерну и хорошо его знают. Большая часть лепешек, которые здесь отпускаются для малоимущего населения, производится из российского зерна. Также оно используется и в кондитерском производстве, и в других целях", - добавил российский посол. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
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сельское хозяйство, египет, каир, рф
Сельское хозяйство, Экономика, Энергетика, ЕГИПЕТ, Каир, РФ
07:46 04.02.2025 (обновлено: 08:10 04.02.2025)
 
Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы

Посол Борисенко: Россия покрыла 75% потребностей Египта в импорте пшеницы

© Фото : Unsplash/Simon BergerЕгипет
Египет - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Simon Berger
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КАИР, 4 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Россия остается ведущим и надежным поставщиком пшеницы на египетский рынок. За 2024 год, по предварительным данным, наша страна поставила в Египет более 9 миллионов тонн пшеницы, что покрывает более 75% потребностей Египта в импорте данного вида зерна", - сказал Борисенко.
Дипломат подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком, несмотря на все попытки Запада с 2022 года заблокировать российский аграрный экспорт.
Борисенко отметил, что Россия вместе с партнерами в Египте нашла варианты взаимодействия по поставкам пшеницы без участия западных судоходных компаний, страховых агентств и банков.
"Да, поставки идут стабильно и устойчиво. Египтяне привыкли к российскому зерну и хорошо его знают. Большая часть лепешек, которые здесь отпускаются для малоимущего населения, производится из российского зерна. Также оно используется и в кондитерском производстве, и в других целях", - добавил российский посол.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями
05:36
 
ЭкономикаЭнергетикаСельское хозяйствоЕГИПЕТКаирРФ
 
 
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