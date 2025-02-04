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Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов

Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов - 04.02.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов

Россельхозбанк в 2024 году увеличил объем кредитования АПК на 21,5% - до рекордных 2,05 триллиона рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:44+0300

2025-02-04T16:44+0300

2025-02-04T16:44+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россельхозбанк в 2024 году увеличил объем кредитования АПК на 21,5% - до рекордных 2,05 триллиона рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. "По итогам 2024 года РСХБ предоставил АПК рекордный объем поддержки – 2,05 триллиона рублей (+21,5% за год)", - говорится в сообщении. Там отмечается, что треть всех средств аграрии получили на льготных условиях – 717,4 миллиарда рублей, прирост за год составил 27,4%. В сегменте малых форм хозяйствования (МФХ) банк за год увеличил выдачи на 20% - до 153 миллиардов рублей. Практически все средства были предоставлены на льготных условиях. "Россельхозбанк уже обслуживает 75% фермеров, которые берут кредиты. Мы умеем работать с фермерами, работаем с ними и будем работать. У нас есть возможность экспресс-кредитования действующих клиентов со сроком рассмотрения за 1 рабочий день в размере до 10 миллионов рублей без залога и до 20 миллионов рублей с принятием решения в срок до трех рабочих дней. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это 8,3%. РСХБ готов наращивать финансирование фермеров в 2025 году", – подчеркнула первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. В пресс-службе уточнили, что одним из ключевых направлений финансовой поддержки остаются сезонные полевые работы. На эти цели в 2024 году банк выделил 849,8 миллиарда рублей (рост на 3,3% к 2023 году), в том числе более половины – 432,3 миллиарда рублей – по льготной ставке. "За все время работы РСХБ вложил в АПК 17,2 триллиона рублей", - отмечается в сообщении.

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сельское хозяйство, россельхозбанк, финансы, банки