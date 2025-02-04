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Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов
Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов - 04.02.2025, ПРАЙМ
Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов
Россельхозбанк в 2024 году увеличил объем кредитования АПК на 21,5% - до рекордных 2,05 триллиона рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:44+0300
2025-02-04T16:44+0300
экономика
сельское хозяйство
россельхозбанк
финансы
банки
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россельхозбанк в 2024 году увеличил объем кредитования АПК на 21,5% - до рекордных 2,05 триллиона рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. "По итогам 2024 года РСХБ предоставил АПК рекордный объем поддержки – 2,05 триллиона рублей (+21,5% за год)", - говорится в сообщении. Там отмечается, что треть всех средств аграрии получили на льготных условиях – 717,4 миллиарда рублей, прирост за год составил 27,4%. В сегменте малых форм хозяйствования (МФХ) банк за год увеличил выдачи на 20% - до 153 миллиардов рублей. Практически все средства были предоставлены на льготных условиях. "Россельхозбанк уже обслуживает 75% фермеров, которые берут кредиты. Мы умеем работать с фермерами, работаем с ними и будем работать. У нас есть возможность экспресс-кредитования действующих клиентов со сроком рассмотрения за 1 рабочий день в размере до 10 миллионов рублей без залога и до 20 миллионов рублей с принятием решения в срок до трех рабочих дней. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это 8,3%. РСХБ готов наращивать финансирование фермеров в 2025 году", – подчеркнула первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. В пресс-службе уточнили, что одним из ключевых направлений финансовой поддержки остаются сезонные полевые работы. На эти цели в 2024 году банк выделил 849,8 миллиарда рублей (рост на 3,3% к 2023 году), в том числе более половины – 432,3 миллиарда рублей – по льготной ставке. "За все время работы РСХБ вложил в АПК 17,2 триллиона рублей", - отмечается в сообщении.
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сельское хозяйство, россельхозбанк, финансы, банки
Экономика, Сельское хозяйство, Россельхозбанк, Финансы, Банки
16:44 04.02.2025
 
Россельхозбанк предоставил АПК рекордный объем кредитов

Россельхозбанк в 2024 году предоставил АПК рекордный объем кредитов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россельхозбанк в 2024 году увеличил объем кредитования АПК на 21,5% - до рекордных 2,05 триллиона рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"По итогам 2024 года РСХБ предоставил АПК рекордный объем поддержки – 2,05 триллиона рублей (+21,5% за год)", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что треть всех средств аграрии получили на льготных условиях – 717,4 миллиарда рублей, прирост за год составил 27,4%.
В сегменте малых форм хозяйствования (МФХ) банк за год увеличил выдачи на 20% - до 153 миллиардов рублей. Практически все средства были предоставлены на льготных условиях.
"Россельхозбанк уже обслуживает 75% фермеров, которые берут кредиты. Мы умеем работать с фермерами, работаем с ними и будем работать. У нас есть возможность экспресс-кредитования действующих клиентов со сроком рассмотрения за 1 рабочий день в размере до 10 миллионов рублей без залога и до 20 миллионов рублей с принятием решения в срок до трех рабочих дней. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это 8,3%. РСХБ готов наращивать финансирование фермеров в 2025 году", – подчеркнула первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
В пресс-службе уточнили, что одним из ключевых направлений финансовой поддержки остаются сезонные полевые работы. На эти цели в 2024 году банк выделил 849,8 миллиарда рублей (рост на 3,3% к 2023 году), в том числе более половины – 432,3 миллиарда рублей – по льготной ставке.
"За все время работы РСХБ вложил в АПК 17,2 триллиона рублей", - отмечается в сообщении.
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