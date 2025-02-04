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Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже во вторник - 04.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250204/rubl-854658559.html
Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже во вторник
Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже во вторник - 04.02.2025, ПРАЙМ
Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже во вторник
Курс рубля в первой половине торговой сессии вторника снижается к юаню, двигаясь в нешироком диапазоне вследствие выходных в Китае, следует из данных Московской | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:05+0300
2025-02-04T13:05+0300
экономика
рубль
юань
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торговой сессии вторника снижается к юаню, двигаясь в нешироком диапазоне вследствие выходных в Китае, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск повышается на 4 копейки к предыдущему закрытию, до 13,31 рубля. Дневной диапазон колебаний курса узок: 13,25-13,34 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 1,6 миллиардов юаней. В целом наблюдается относительно спокойная ситуация на российском валютном рынке, где ключевыми факторами выступают нефтяные цены и внешнеполитическая обстановка, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Также стоит обратить внимание на незначительную, но показательную деталь: биржи и банки Китая закрыты в понедельник и вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Это объясняет сниженную активность на валютном рынке РФ и ограниченную динамику курса юаня к рублю. После окончания праздников в Китае можно ожидать более выраженной валютной динамики", - добавляет он. Скоро заканчивается празднование китайского Нового года, возрастет деловая активность в Поднебесной, а вместе с ней и спрос на юани со стороны российских импортеров, также полагает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рубль, юань
Экономика, рубль, юань
13:05 04.02.2025
 
Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже во вторник

Курс рубля в первой половине торговой сессии вторника снижается к юаню

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торговой сессии вторника снижается к юаню, двигаясь в нешироком диапазоне вследствие выходных в Китае, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск повышается на 4 копейки к предыдущему закрытию, до 13,31 рубля. Дневной диапазон колебаний курса узок: 13,25-13,34 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 1,6 миллиардов юаней.
В целом наблюдается относительно спокойная ситуация на российском валютном рынке, где ключевыми факторами выступают нефтяные цены и внешнеполитическая обстановка, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Также стоит обратить внимание на незначительную, но показательную деталь: биржи и банки Китая закрыты в понедельник и вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Это объясняет сниженную активность на валютном рынке РФ и ограниченную динамику курса юаня к рублю. После окончания праздников в Китае можно ожидать более выраженной валютной динамики", - добавляет он.
Скоро заканчивается празднование китайского Нового года, возрастет деловая активность в Поднебесной, а вместе с ней и спрос на юани со стороны российских импортеров, также полагает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Юань открыл торги во вторник ростом
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