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Рубль на Мосбирже стабилизируется против юаня около максимумов
Рубль на Мосбирже стабилизируется против юаня около максимумов - 04.02.2025, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже стабилизируется против юаня около максимумов
Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник стабилизируется, оставаясь около максимумов с октября прошлого года, следует из данных торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:45+0300
2025-02-04T16:45+0300
2025-02-04T16:45+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник стабилизируется, оставаясь около максимумов с октября прошлого года, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.29 мск повышался на 1 копейку, до 13,27 рубля. Повышение составило 0,05%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,23-13,34 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,47 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,496 против 7,188 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 4,3%. На форексе доллар торгуется по 99,65 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль против юаня во вторник на Мосбирже незначительно колеблется в узком диапазоне, переходя от ослабления к попыткам роста. Курс юаня остается около минимумов с октября прошлого года. "Предложение иностранной валюты по-прежнему превалирует над спросом, который находится под давлением ослабленного импорта. Ситуация обусловлена традиционным для начала года спадом потребительской активности. Это усугубляется возможным усложнением оплаты за поставку товаров в страну из-за длинных каникул в КНР по случаю празднования китайского Нового года", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.32 мск падала на 1,7%, до 74,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 108,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом курс во вторник может продолжить двигаться вблизи отметки 13,3 рубля за юань, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В ближайшие сессии может состояться проверка на прочность курсом юаня важной поддержки на отметке 13,19 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае ее пробоя откроется дорога к уровню 13 рублей", - добавляет он.
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рынки, торги, рубль
Экономика, Рынки, Торги, рубль
Рубль на Мосбирже стабилизируется против юаня около максимумов
Рубль стабилизируется против юаня около максимумов с октября 2024 года
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник стабилизируется, оставаясь около максимумов с октября прошлого года, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.29 мск повышался на 1 копейку, до 13,27 рубля. Повышение составило 0,05%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,23-13,34 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,47 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,496 против 7,188 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 4,3%. На форексе доллар торгуется по 99,65 рубля.
Рубль против юаня во вторник на Мосбирже незначительно колеблется в узком диапазоне, переходя от ослабления к попыткам роста. Курс юаня остается около минимумов с октября прошлого года.
"Предложение иностранной валюты по-прежнему превалирует над спросом, который находится под давлением ослабленного импорта. Ситуация обусловлена традиционным для начала года спадом потребительской активности. Это усугубляется возможным усложнением оплаты за поставку товаров в страну из-за длинных каникул в КНР по случаю празднования китайского Нового года", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.32 мск падала на 1,7%, до 74,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 108,5 пункта.
В целом курс во вторник может продолжить двигаться вблизи отметки 13,3 рубля за юань, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В ближайшие сессии может состояться проверка на прочность курсом юаня важной поддержки на отметке 13,19 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае ее пробоя откроется дорога к уровню 13 рублей", - добавляет он.
ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях