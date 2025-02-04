Агрессивная риторика Трампа крипторынку пока ни по чем

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В начале текущей недели, 3 февраля, биткоин продемонстрировал уверенный рост, прибавив более 3,7% и достигнув отметки в $101328. Несмотря на вчерашний утренний обвал, покупатели смогли поднять цену на 12,35%, что способствовало увеличению общей капитализации криптовалютного рынка на $382 млрд.Ключевым фактором повышенной волатильности на рынке стали заявления Дональда Трампа, который объявил о временной приостановке торговых пошлин против Канады сроком на 30 дней. Этот шаг, по словам экс-президента, направлен на создание условий для заключения долгосрочного экономического соглашения. Решение последовало после телефонных переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, подтвердившим готовность Оттавы укреплять партнёрство с США, включая вопросы пограничной безопасности. Аналогичный диалог состоялся с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум, которая также сообщила о временном снятии торговых барьеров. На этом фоне сохраняется вероятность новых переговоров Трампа с китайским председателем Си Цзиньпином, особенно в контексте ранее анонсированных 10-процентных пошлин на товары из КНР.Сегодня днем пара BTC/USDT скорректировалась до уровня $98761, откатившись на 3,6% от локального максимума в $102500. Рынок входит в фазу консолидации после впечатляющего отскока, однако сохраняются риски новой волны продаж. Трамп, активизировав механизм торговых ограничений, фактически бросил вызов глобальной экономической системе, что может привести к её глубокой трансформации. Критической зоной поддержки для биткоина выступает диапазон $97000–98200: пробитие этого уровня способно спровоцировать новую ликвидацию длинных позиций. Согласно данным Coinglass, за предыдущие сутки было принудительно закрыто длинных позиций объёмом $1,25 млрд и коротких — на $469 млн.Риторика Трампа остаётся агрессивной: он не исключает введения пошлин против широкого круга стран, включая 100-процентные тарифы для государств БРИКС. Параллельно администрация Трампа прорабатывает создание суверенного инвестиционного фонда, который может превратиться в инструмент глобального экономического влияния.По оценкам BitRiver, технический анализ сохраняет умеренно оптимистичный сценарий, но для закрепления позитивного тренда биткоину необходимо преодолеть уровень $105000. Это позволит нейтрализовать последствия недавнего обвала и связанных с ним панических закрытий позиций. Текущая коррекция стала этапом "очищения" рынка, когда активы перераспределяются между участниками, формируя основу для новых движений.
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В начале текущей недели, 3 февраля, биткоин продемонстрировал уверенный рост, прибавив более 3,7% и достигнув отметки в $101328. Несмотря на вчерашний утренний обвал, покупатели смогли поднять цену на 12,35%, что способствовало увеличению общей капитализации криптовалютного рынка на $382 млрд.
Ключевым фактором повышенной волатильности на рынке стали заявления Дональда Трампа, который объявил о временной приостановке торговых пошлин против Канады сроком на 30 дней. Этот шаг, по словам экс-президента, направлен на создание условий для заключения долгосрочного экономического соглашения. Решение последовало после телефонных переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, подтвердившим готовность Оттавы укреплять партнёрство с США, включая вопросы пограничной безопасности. Аналогичный диалог состоялся с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум, которая также сообщила о временном снятии торговых барьеров. На этом фоне сохраняется вероятность новых переговоров Трампа с китайским председателем Си Цзиньпином, особенно в контексте ранее анонсированных 10-процентных пошлин на товары из КНР.
Сегодня днем пара BTC/USDT скорректировалась до уровня $98761, откатившись на 3,6% от локального максимума в $102500. Рынок входит в фазу консолидации после впечатляющего отскока, однако сохраняются риски новой волны продаж. Трамп, активизировав механизм торговых ограничений, фактически бросил вызов глобальной экономической системе, что может привести к её глубокой трансформации. Критической зоной поддержки для биткоина выступает диапазон $97000–98200: пробитие этого уровня способно спровоцировать новую ликвидацию длинных позиций. Согласно данным Coinglass, за предыдущие сутки было принудительно закрыто длинных позиций объёмом $1,25 млрд и коротких — на $469 млн.
Риторика Трампа остаётся агрессивной: он не исключает введения пошлин против широкого круга стран, включая 100-процентные тарифы для государств БРИКС. Параллельно администрация Трампа прорабатывает создание суверенного инвестиционного фонда, который может превратиться в инструмент глобального экономического влияния.
По оценкам BitRiver, технический анализ сохраняет умеренно оптимистичный сценарий, но для закрепления позитивного тренда биткоину необходимо преодолеть уровень $105000. Это позволит нейтрализовать последствия недавнего обвала и связанных с ним панических закрытий позиций. Текущая коррекция стала этапом "очищения" рынка, когда активы перераспределяются между участниками, формируя основу для новых движений.
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