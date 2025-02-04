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Агрессивная риторика Трампа крипторынку пока ни по чем - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/rynok-854659112.html
Агрессивная риторика Трампа крипторынку пока ни по чем
Агрессивная риторика Трампа крипторынку пока ни по чем - 04.02.2025, ПРАЙМ
Агрессивная риторика Трампа крипторынку пока ни по чем
В начале текущей недели, 3 февраля, биткоин продемонстрировал уверенный рост, прибавив более 3,7% и достигнув отметки в $101328. Несмотря на вчерашний утренний... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:18+0300
2025-02-04T13:19+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В начале текущей недели, 3 февраля, биткоин продемонстрировал уверенный рост, прибавив более 3,7% и достигнув отметки в $101328. Несмотря на вчерашний утренний обвал, покупатели смогли поднять цену на 12,35%, что способствовало увеличению общей капитализации криптовалютного рынка на $382 млрд.Ключевым фактором повышенной волатильности на рынке стали заявления Дональда Трампа, который объявил о временной приостановке торговых пошлин против Канады сроком на 30 дней. Этот шаг, по словам экс-президента, направлен на создание условий для заключения долгосрочного экономического соглашения. Решение последовало после телефонных переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, подтвердившим готовность Оттавы укреплять партнёрство с США, включая вопросы пограничной безопасности. Аналогичный диалог состоялся с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум, которая также сообщила о временном снятии торговых барьеров. На этом фоне сохраняется вероятность новых переговоров Трампа с китайским председателем Си Цзиньпином, особенно в контексте ранее анонсированных 10-процентных пошлин на товары из КНР.Сегодня днем пара BTC/USDT скорректировалась до уровня $98761, откатившись на 3,6% от локального максимума в $102500. Рынок входит в фазу консолидации после впечатляющего отскока, однако сохраняются риски новой волны продаж. Трамп, активизировав механизм торговых ограничений, фактически бросил вызов глобальной экономической системе, что может привести к её глубокой трансформации.&nbsp; &nbsp; Критической зоной поддержки для биткоина выступает диапазон $97000–98200: пробитие этого уровня способно спровоцировать новую ликвидацию длинных позиций. Согласно данным Coinglass, за предыдущие сутки было принудительно закрыто длинных позиций объёмом $1,25 млрд и коротких — на $469 млн.Риторика Трампа остаётся агрессивной: он не исключает введения пошлин против широкого круга стран, включая 100-процентные тарифы для государств БРИКС. Параллельно администрация Трампа прорабатывает создание суверенного инвестиционного фонда, который может превратиться в инструмент глобального экономического влияния.По оценкам&nbsp;BitRiver, технический анализ сохраняет умеренно оптимистичный сценарий, но для закрепления позитивного тренда биткоину необходимо преодолеть уровень $105000. Это позволит нейтрализовать последствия недавнего обвала и связанных с ним панических закрытий позиций. Текущая коррекция стала этапом "очищения" рынка, когда активы перераспределяются между участниками, формируя основу для новых движений.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
13:18 04.02.2025 (обновлено: 13:19 04.02.2025)
 

Агрессивная риторика Трампа крипторынку пока ни по чем

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В начале текущей недели, 3 февраля, биткоин продемонстрировал уверенный рост, прибавив более 3,7% и достигнув отметки в $101328. Несмотря на вчерашний утренний обвал, покупатели смогли поднять цену на 12,35%, что способствовало увеличению общей капитализации криптовалютного рынка на $382 млрд.
Ключевым фактором повышенной волатильности на рынке стали заявления Дональда Трампа, который объявил о временной приостановке торговых пошлин против Канады сроком на 30 дней. Этот шаг, по словам экс-президента, направлен на создание условий для заключения долгосрочного экономического соглашения. Решение последовало после телефонных переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, подтвердившим готовность Оттавы укреплять партнёрство с США, включая вопросы пограничной безопасности. Аналогичный диалог состоялся с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум, которая также сообщила о временном снятии торговых барьеров. На этом фоне сохраняется вероятность новых переговоров Трампа с китайским председателем Си Цзиньпином, особенно в контексте ранее анонсированных 10-процентных пошлин на товары из КНР.
Сегодня днем пара BTC/USDT скорректировалась до уровня $98761, откатившись на 3,6% от локального максимума в $102500. Рынок входит в фазу консолидации после впечатляющего отскока, однако сохраняются риски новой волны продаж. Трамп, активизировав механизм торговых ограничений, фактически бросил вызов глобальной экономической системе, что может привести к её глубокой трансформации.    Критической зоной поддержки для биткоина выступает диапазон $97000–98200: пробитие этого уровня способно спровоцировать новую ликвидацию длинных позиций. Согласно данным Coinglass, за предыдущие сутки было принудительно закрыто длинных позиций объёмом $1,25 млрд и коротких — на $469 млн.
Риторика Трампа остаётся агрессивной: он не исключает введения пошлин против широкого круга стран, включая 100-процентные тарифы для государств БРИКС. Параллельно администрация Трампа прорабатывает создание суверенного инвестиционного фонда, который может превратиться в инструмент глобального экономического влияния.
По оценкам BitRiver, технический анализ сохраняет умеренно оптимистичный сценарий, но для закрепления позитивного тренда биткоину необходимо преодолеть уровень $105000. Это позволит нейтрализовать последствия недавнего обвала и связанных с ним панических закрытий позиций. Текущая коррекция стала этапом "очищения" рынка, когда активы перераспределяются между участниками, формируя основу для новых движений.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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