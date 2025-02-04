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РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании

РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании - 04.02.2025, ПРАЙМ

РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании

"Российские железные дороги" вовлекают во вторичный оборот и направляют на обезвреживание порядка 85% от общего объема отходов компании, сообщили РИА Новости в... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T02:45+0300

2025-02-04T02:45+0300

2025-02-04T02:45+0300

экономика

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" вовлекают во вторичный оборот и направляют на обезвреживание порядка 85% от общего объема отходов компании, сообщили РИА Новости в РЖД. "В 2022-2024 годах передано на утилизацию 7,4 тысячи тонн отходов бумаги, пластика, стекла и бытового алюминия. Доля обезвреживаемых и вовлекаемых РЖД во вторичный оборот отходов составляет 85% от общего объема отходов", - сообщили в компании. Там добавили, что РЖД поэтапно внедряют в своей деятельности принципы экономики замкнутого цикла. Реализуется проект по раздельному накоплению вторичных ресурсов. "В этот проект вовлечены не только сотрудники. На объектах пассажирской инфраструктуры все желающие могут сдать вторичные ресурсы в фандоматы и получить за это бонусы по программе лояльности, участвовать в волонтерских акциях по сбору пластиковых крышек либо в частном порядке воспользоваться специализированными урнами для раздельного накопления вторичных ресурсов и экобоксами по приему отходов текстиля", - рассказали в компании. Ранее РЖД, в частности, рассказывали о проекте по установке на платформах и малых вокзалах экологичных лавочек и урн из переработанных пакетов и пластика. Так, для изготовления одной эколавочки потребовалось 5,5 тысячи полиэтиленовых пакетов и речной песок. На экоурну, помимо песка, уходит 3 тысячи пакетов. Всего РЖД работают по девяти основным направлениям природоохранной деятельности. Они определены в экологической стратегии компании до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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