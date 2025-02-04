https://1prime.ru/20250204/rzhd-854645716.html
РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании
РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании - 04.02.2025, ПРАЙМ
РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании
"Российские железные дороги" вовлекают во вторичный оборот и направляют на обезвреживание порядка 85% от общего объема отходов компании, сообщили РИА Новости в... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T02:45+0300
2025-02-04T02:45+0300
2025-02-04T02:45+0300
экономика
россия
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645716.jpg?1738626330
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" вовлекают во вторичный оборот и направляют на обезвреживание порядка 85% от общего объема отходов компании, сообщили РИА Новости в РЖД.
"В 2022-2024 годах передано на утилизацию 7,4 тысячи тонн отходов бумаги, пластика, стекла и бытового алюминия. Доля обезвреживаемых и вовлекаемых РЖД во вторичный оборот отходов составляет 85% от общего объема отходов", - сообщили в компании.
Там добавили, что РЖД поэтапно внедряют в своей деятельности принципы экономики замкнутого цикла. Реализуется проект по раздельному накоплению вторичных ресурсов.
"В этот проект вовлечены не только сотрудники. На объектах пассажирской инфраструктуры все желающие могут сдать вторичные ресурсы в фандоматы и получить за это бонусы по программе лояльности, участвовать в волонтерских акциях по сбору пластиковых крышек либо в частном порядке воспользоваться специализированными урнами для раздельного накопления вторичных ресурсов и экобоксами по приему отходов текстиля", - рассказали в компании.
Ранее РЖД, в частности, рассказывали о проекте по установке на платформах и малых вокзалах экологичных лавочек и урн из переработанных пакетов и пластика. Так, для изготовления одной эколавочки потребовалось 5,5 тысячи полиэтиленовых пакетов и речной песок. На экоурну, помимо песка, уходит 3 тысячи пакетов.
Всего РЖД работают по девяти основным направлениям природоохранной деятельности. Они определены в экологической стратегии компании до 2030 года и на перспективу до 2035 года.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ржд
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% отходов компании
РЖД вовлекают во вторичный оборот 85% от общего объема отходов компании
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" вовлекают во вторичный оборот и направляют на обезвреживание порядка 85% от общего объема отходов компании, сообщили РИА Новости в РЖД.
"В 2022-2024 годах передано на утилизацию 7,4 тысячи тонн отходов бумаги, пластика, стекла и бытового алюминия. Доля обезвреживаемых и вовлекаемых РЖД во вторичный оборот отходов составляет 85% от общего объема отходов", - сообщили в компании.
Там добавили, что РЖД поэтапно внедряют в своей деятельности принципы экономики замкнутого цикла. Реализуется проект по раздельному накоплению вторичных ресурсов.
"В этот проект вовлечены не только сотрудники. На объектах пассажирской инфраструктуры все желающие могут сдать вторичные ресурсы в фандоматы и получить за это бонусы по программе лояльности, участвовать в волонтерских акциях по сбору пластиковых крышек либо в частном порядке воспользоваться специализированными урнами для раздельного накопления вторичных ресурсов и экобоксами по приему отходов текстиля", - рассказали в компании.
Ранее РЖД, в частности, рассказывали о проекте по установке на платформах и малых вокзалах экологичных лавочек и урн из переработанных пакетов и пластика. Так, для изготовления одной эколавочки потребовалось 5,5 тысячи полиэтиленовых пакетов и речной песок. На экоурну, помимо песка, уходит 3 тысячи пакетов.
Всего РЖД работают по девяти основным направлениям природоохранной деятельности. Они определены в экологической стратегии компании до 2030 года и на перспективу до 2035 года.