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S7 за год сэкономила около 1,5 миллиона листов бумаги

S7 за год сэкономила около 1,5 миллиона листов бумаги - 04.02.2025, ПРАЙМ

S7 за год сэкономила около 1,5 миллиона листов бумаги

Авиакомпания S7 ("Сибирь") за счет снижения бортовых отходов сэкономила за год около 1,5 миллиона листов бумаги, это почти 1,1 тысячи деревьев, рассказали РИА... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T07:16+0300

2025-02-04T07:16+0300

2025-02-04T07:16+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") за счет снижения бортовых отходов сэкономила за год около 1,5 миллиона листов бумаги, это почти 1,1 тысячи деревьев, рассказали РИА Новости в компании. "В 2023 году мы достигли значительных успехов в области снижения количества бортовых отходов. Общая масса бортовых отходов сократилась на 6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а масса образованных пластиковых отходов уменьшилась на 17%", - отметили в компании, добавив, что по приблизительным подсчетам, это сэкономило порядка 1,5 миллиона листов бумаги ежегодно или 47500 кг бумаги (с учетом уменьшения размера снекбокса). "Это почти 1117 деревьев", - подсчитали в S7. Снижения бортовых отходов компании удалось добиться с помощью сокращения использования бумажных накладных на питание для пассажиров, повторного использования бумажных меню и барных карт. Также S7 уменьшила размеры снекбокса, изменила процедуру печати чек-листов, отказалась от использования бумажного пассажирского манифеста, сократила количество бумажных накладных. Переход авиакомпании на комплексный электронный документооборот, по предварительным оценкам, поможет сэкономить почти 21 тысячу деревьев, что соответствует примерно 896 тоннам бумаги. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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