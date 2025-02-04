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В Турции назвали условие отмены санкций США против России
В Турции назвали условие отмены санкций США против России - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Турции назвали условие отмены санкций США против России
США могут пойти на постепенное снятие санкций с России в случае урегулирования конфликта на Украине, "главной экономической угрозой" для администрации Дональда... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:12+0300
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АНКАРА, 4 фев – ПРАЙМ. США могут пойти на постепенное снятие санкций с России в случае урегулирования конфликта на Украине, "главной экономической угрозой" для администрации Дональда Трампа будет Китай, заявил РИА Новости глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. "Я должен сказать, что не ожидаю, что санкции с России будут сняты немедленно. Потому что Россия рассматривается как угроза, но, с другой стороны, мы знаем, что главной угрозой считается Китай, тем более что мы знаем, что Америка будет придерживаться подхода, который будет изучать Китай и ограничивать влияние Китая, и под Америкой я имею в виду Америку при Трампе. Россия не будет первостепенной мишенью Запада, и я ожидаю, что санкции будут сниматься постепенно", - сказал Оздемир.
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В Турции назвали условие отмены санкций США против России
Глава Optimar: США могут снять санкции с России при урегулировании на Украине
АНКАРА, 4 фев – ПРАЙМ. США могут пойти на постепенное снятие санкций с России в случае урегулирования конфликта на Украине, "главной экономической угрозой" для администрации Дональда Трампа будет Китай, заявил РИА Новости глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
"Я должен сказать, что не ожидаю, что санкции с России будут сняты немедленно. Потому что Россия рассматривается как угроза, но, с другой стороны, мы знаем, что главной угрозой считается Китай, тем более что мы знаем, что Америка будет придерживаться подхода, который будет изучать Китай и ограничивать влияние Китая, и под Америкой я имею в виду Америку при Трампе. Россия не будет первостепенной мишенью Запада, и я ожидаю, что санкции будут сниматься постепенно", - сказал Оздемир.
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