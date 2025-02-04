https://1prime.ru/20250204/sanktsii-854661736.html

Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций

Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций - 04.02.2025, ПРАЙМ

Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала запрос на отсрочку санкций в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:46+0300

2025-02-04T14:46+0300

2025-02-04T14:46+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала запрос на отсрочку санкций в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на 90 дней. Об этом сказано в заявлении пресс-службы сербского кабмина."Министерство горного дела и энергетики сообщило сегодня, что NIS направил официальный запрос на отсрочку санкций OFAC", - отмечается в заявлении.В запросе также указывается необходимость получение лицензий, которые позволят продолжить деятельность NIS во время поиска решения по структуре собственности и управления.Ранее США ввели санкции против NIS, требуя выхода российских структур из акционеров компании. В 2022 году "Газпром нефть" и "Газпром" снизили свою долю в NIS.

https://1prime.ru/20250126/nis-854456986.html

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