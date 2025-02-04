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Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций
Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций - 04.02.2025, ПРАЙМ
Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций
Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала запрос на отсрочку санкций в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:46+0300
2025-02-04T14:46+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала запрос на отсрочку санкций в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на 90 дней. Об этом сказано в заявлении пресс-службы сербского кабмина."Министерство горного дела и энергетики сообщило сегодня, что NIS направил официальный запрос на отсрочку санкций OFAC", - отмечается в заявлении.В запросе также указывается необходимость получение лицензий, которые позволят продолжить деятельность NIS во время поиска решения по структуре собственности и управления.Ранее США ввели санкции против NIS, требуя выхода российских структур из акционеров компании. В 2022 году "Газпром нефть" и "Газпром" снизили свою долю в NIS.
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россия, сербия
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ
14:46 04.02.2025
 
Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций

Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций на 90 дней

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала запрос на отсрочку санкций в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на 90 дней. Об этом сказано в заявлении пресс-службы сербского кабмина.
"Министерство горного дела и энергетики сообщило сегодня, что NIS направил официальный запрос на отсрочку санкций OFAC", - отмечается в заявлении.
В запросе также указывается необходимость получение лицензий, которые позволят продолжить деятельность NIS во время поиска решения по структуре собственности и управления.
Ранее США ввели санкции против NIS, требуя выхода российских структур из акционеров компании. В 2022 году "Газпром нефть" и "Газпром" снизили свою долю в NIS.
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