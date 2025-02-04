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В Узбекистане введут таможенный сбор за международную экспресс-доставку
В Узбекистане введут таможенный сбор за международную экспресс-доставку - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане введут таможенный сбор за международную экспресс-доставку
Таможенный сбор будут взимать в Узбекистане за международные курьерские отправления в размере 2% от базовой расчетной величины (брв, 0,6 доллара) за 1 килограмм | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:37+0300
2025-02-04T09:37+0300
2025-02-04T09:37+0300
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ТАШКЕНТ, 4 фев – ПРАЙМ. Таможенный сбор будут взимать в Узбекистане за международные курьерские отправления в размере 2% от базовой расчетной величины (брв, 0,6 доллара) за 1 килограмм груза, в соответствии с постановлением кабмина страны, опубликованного на сайте базы национального законодательства. "Вид таможенных сборов - для международных курьерских отправлений за 1 килограмм (брутто). Размер ставки – 2% брв", - говорится в тексте документа. Постановление вступает в силу с 1 мая. В настоящее время в Узбекистане действует норма беспошлинного ввоза курьерских посылок для граждан - на сумму не более 1 тысячи долларов в течение одного календарного квартала.
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узбекистан, бизнес
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Бизнес
В Узбекистане введут таможенный сбор за международную экспресс-доставку
Таможенный сбор за международную экспресс-доставку введут в Узбекистане с 1 мая
ТАШКЕНТ, 4 фев – ПРАЙМ. Таможенный сбор будут взимать в Узбекистане за международные курьерские отправления в размере 2% от базовой расчетной величины (брв, 0,6 доллара) за 1 килограмм груза, в соответствии с постановлением кабмина страны, опубликованного на сайте базы национального законодательства.
"Вид таможенных сборов - для международных курьерских отправлений за 1 килограмм (брутто). Размер ставки – 2% брв", - говорится в тексте документа. Постановление вступает в силу с 1 мая.
В настоящее время в Узбекистане действует норма беспошлинного ввоза курьерских посылок для граждан - на сумму не более 1 тысячи долларов в течение одного календарного квартала.
Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями