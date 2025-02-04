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Россия в 2024 году снизила импорт семян более чем в два раза - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Россия в 2024 году снизила импорт семян более чем в два раза
Россия в 2024 году снизила импорт семян более чем в два раза - 04.02.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году снизила импорт семян более чем в два раза
Россия в прошлом году снизила импорт семян более чем в два раза – это говорит о том, что российские аграрии постепенно переходят на отечественные семена,... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:21+0300
2025-02-04T14:21+0300
минсельхоз
сельское хозяйство
россия
импорт
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году снизила импорт семян более чем в два раза – это говорит о том, что российские аграрии постепенно переходят на отечественные семена, заявила замминистра сельского хозяйства Марина Афонина на совещании в Совете Федерации во вторник. "По предварительным подсчетам, импорт семян в 2024 году снизился по сравнению с 2023 годом более чем в два раза, в 2,5 раза практически. Это говорит о том, что наши сельхозпроизводители все-таки переходят на отечественные семена, и о нашем движении в сторону импортозамещения и продбезопасности", - сказала она. Правительство РФ в прошлом году установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года. Объем квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.
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минсельхоз, сельское хозяйство, россия, импорт
Минсельхоз, Сельское хозяйство, РОССИЯ, импорт
14:21 04.02.2025
 
Россия в 2024 году снизила импорт семян более чем в два раза

Минсельхоз: в 2024 году Россия снизила импорт семян практически в 2,5 раза

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФасовка семян
Фасовка семян - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году снизила импорт семян более чем в два раза – это говорит о том, что российские аграрии постепенно переходят на отечественные семена, заявила замминистра сельского хозяйства Марина Афонина на совещании в Совете Федерации во вторник.
"По предварительным подсчетам, импорт семян в 2024 году снизился по сравнению с 2023 годом более чем в два раза, в 2,5 раза практически. Это говорит о том, что наши сельхозпроизводители все-таки переходят на отечественные семена, и о нашем движении в сторону импортозамещения и продбезопасности", - сказала она.
Правительство РФ в прошлом году установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года. Объем квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.
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МинсельхозСельское хозяйствоРОССИЯимпорт
 
 
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