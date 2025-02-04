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Сенатор попросил Минцифры проверить "белых" хакеров через "Госуслуги"

Сенатор попросил Минцифры проверить "белых" хакеров через "Госуслуги" - 04.02.2025, ПРАЙМ

Сенатор попросил Минцифры проверить "белых" хакеров через "Госуслуги"

Сенатор, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин обратился в Минцифры РФ с просьбой рассмотреть возможность идентификации... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T07:22+0300

2025-02-04T07:22+0300

2025-02-04T07:22+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Сенатор, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин обратился в Минцифры РФ с просьбой рассмотреть возможность идентификации "белых" хакеров через портал "Госуслуги", копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что в Совфеде разработан законопроект, вводящий в российское законодательство деятельность независимых программистов ("белых" хакеров), которые будут заниматься поиском уязвимостей объектов информационной инфраструктуры РФ, их деятельность будет лицензироваться Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). "Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассмотреть целесообразность использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) (портал "Госуслуги" - ред.) в качестве идентификации исследователей, осуществляющих поиск уязвимостей в отношении программ для электронных вычислительных машин, программно-аппаратных комплексов в рамках проекта федерального закона "О деятельности по поиску уязвимостей и оценке уровня защищенности объектов информационной инфраструктуры", - говорится в решении секции Совета по развитию цифровой экономики при СФ за подписью Шейкина. В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что в настоящее время соответствующий законопроект проходит этап обсуждения с "заинтересованными ведомствами и участниками рынка". "Законопроект согласно решению по итогам мероприятия направлен в адрес Минцифры РФ, ФСТЭК России, Генеральную прокуратуру РФ, МВД России для рассмотрения и предоставления позиции. После получения ответов от заинтересованных ведомств и отзыва правительства РФ документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму", - констатировал политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес, рф, минцифры, фстэк, мвд