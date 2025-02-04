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Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ - 04.02.2025, ПРАЙМ
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало... | 04.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Суммарно за прошлый год Сеул нарастил покупки СПГ у Москвы на 28% по сравнению с 2023 годом, до 2,1 миллиона тонн или 1,24 миллиарда долларов. Таким образом объемы импорта достигли максимальных значений с 2021 года.
Декабрьский импорт в годовом выражении также вырос, но совсем немного - лишь на 0,1%, до 190,1 тысячи тонн (113,9 миллиона долларов). А вот в месячном выражении произошло сокращение на четверть.
По итогам года Россия сохранила за собой седьмое место в числе главных продавцов СПГ корейцам. Лидерами стали Австралия (11,4 миллиона тонн), Катар (8,9 миллиона тонн) и Малайзия (6,1 миллиона тонн).
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газ, москва, южная корея, сеул
Энергетика, Экономика, Газ, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
Сеул нарастил импорт российского СПГ до максимальных объемов с 2021 года
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Суммарно за прошлый год Сеул нарастил покупки СПГ у Москвы на 28% по сравнению с 2023 годом, до 2,1 миллиона тонн или 1,24 миллиарда долларов. Таким образом объемы импорта достигли максимальных значений с 2021 года.
Декабрьский импорт в годовом выражении также вырос, но совсем немного - лишь на 0,1%, до 190,1 тысячи тонн (113,9 миллиона долларов). А вот в месячном выражении произошло сокращение на четверть.
По итогам года Россия сохранила за собой седьмое место в числе главных продавцов СПГ корейцам. Лидерами стали Австралия (11,4 миллиона тонн), Катар (8,9 миллиона тонн) и Малайзия (6,1 миллиона тонн).