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Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ

Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ - 04.02.2025, ПРАЙМ

Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ

Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T04:15+0300

2025-02-04T04:15+0300

2025-02-04T04:15+0300

энергетика

экономика

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сеул

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Суммарно за прошлый год Сеул нарастил покупки СПГ у Москвы на 28% по сравнению с 2023 годом, до 2,1 миллиона тонн или 1,24 миллиарда долларов. Таким образом объемы импорта достигли максимальных значений с 2021 года. Декабрьский импорт в годовом выражении также вырос, но совсем немного - лишь на 0,1%, до 190,1 тысячи тонн (113,9 миллиона долларов). А вот в месячном выражении произошло сокращение на четверть. По итогам года Россия сохранила за собой седьмое место в числе главных продавцов СПГ корейцам. Лидерами стали Австралия (11,4 миллиона тонн), Катар (8,9 миллиона тонн) и Малайзия (6,1 миллиона тонн).

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газ, москва, южная корея, сеул