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Собянин удвоил размер премий молодым ученым
Собянин удвоил размер премий молодым ученым - 04.02.2025, ПРАЙМ
Собянин удвоил размер премий молодым ученым
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вдвое увеличить размер премий правительства столицы молодым ученым. Премии увеличатся с двух до четырех миллионов... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:13+0300
2025-02-04T14:13+0300
2025-02-04T14:13+0300
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вдвое увеличить размер премий правительства столицы молодым ученым. Премии увеличатся с двух до четырех миллионов рублей. "Мной принято решение удвоить размер премий, который не индексировался с 2019 года. И постараемся вам пересчитать эти премии, чтобы вы их получили", - сказал Собянин во вторник во время вручения премий молодым ученым за 2024 год. В 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Выросло и число премий - с 33 до 50. При этом количество номинаций остаётся неизменным - 22, в том числе 11 номинаций - в области исследований и столько же - в области разработок. В материалах пресс-службы столичной мэрии отмечается, что в Москве расположено 840 научных организаций - 20,3% всех организаций, выполняющих исследования и разработки в России. В их числе академические и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские университеты и ведущие вузы страны. В Москве работают 33,3% научных кадров страны, в том числе 44,9% докторов наук и 38,5% кандидатов наук. В столичных вузах обучается 22,3% студентов и 42,2% аспирантов России.
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москва, сергей собянин
Собянин удвоил размер премий молодым ученым
Собянин: размер премий молодым ученым будет увеличен вдвое
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вдвое увеличить размер премий правительства столицы молодым ученым. Премии увеличатся с двух до четырех миллионов рублей.
"Мной принято решение удвоить размер премий, который не индексировался с 2019 года. И постараемся вам пересчитать эти премии, чтобы вы их получили", - сказал Собянин во вторник во время вручения премий молодым ученым за 2024 год.
В 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них.
Выросло и число премий - с 33 до 50. При этом количество номинаций остаётся неизменным - 22, в том числе 11 номинаций - в области исследований и столько же - в области разработок.
В материалах пресс-службы столичной мэрии отмечается, что в Москве расположено 840 научных организаций - 20,3% всех организаций, выполняющих исследования и разработки в России. В их числе академические и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские университеты и ведущие вузы страны.
В Москве работают 33,3% научных кадров страны, в том числе 44,9% докторов наук и 38,5% кандидатов наук. В столичных вузах обучается 22,3% студентов и 42,2% аспирантов России.
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