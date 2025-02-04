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"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла" - 04.02.2025, ПРАЙМ
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"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла"
"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла" - 04.02.2025, ПРАЙМ
"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла"
"Согаз" застраховал гражданскую ответственность сети по продаже товаров для здорового питания "ВкусВилла" на 700 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:13+0300
2025-02-04T17:13+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Согаз" застраховал гражданскую ответственность сети по продаже товаров для здорового питания "ВкусВилла" на 700 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. "Согаз" заключил договор страхования общей гражданской ответственности с розничной сетью по продаже товаров для здорового питания "ВкусВилл". Общий лимит возмещения составляет 700 миллионов рублей. Страховое покрытие распространяется на магазины и дарксторы по всей России", - отмечается в сообщении. В случае пожара, потопа или другого ЧП на территории магазина или даркстора "Согаз" возместит ущерб жизни, здоровью и имуществу покупателей, а также соседствующих с торговыми точками компаний и их сотрудников, указывается там же. "Согаз" страхует сеть "ВкусВилл" с 2021 года, добавляется в релизе со ссылкой на исполнительного директора "Согаза" Максима Тимошенко.
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бизнес, финансы, согаз
Бизнес, Финансы, Согаз
17:13 04.02.2025
 
"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла"

"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла" на 0,7 млрд рублей

Согаз
Согаз
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Согаз" застраховал гражданскую ответственность сети по продаже товаров для здорового питания "ВкусВилла" на 700 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе страховщика.
"Согаз" заключил договор страхования общей гражданской ответственности с розничной сетью по продаже товаров для здорового питания "ВкусВилл". Общий лимит возмещения составляет 700 миллионов рублей. Страховое покрытие распространяется на магазины и дарксторы по всей России", - отмечается в сообщении.
В случае пожара, потопа или другого ЧП на территории магазина или даркстора "Согаз" возместит ущерб жизни, здоровью и имуществу покупателей, а также соседствующих с торговыми точками компаний и их сотрудников, указывается там же.
"Согаз" страхует сеть "ВкусВилл" с 2021 года, добавляется в релизе со ссылкой на исполнительного директора "Согаза" Максима Тимошенко.
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