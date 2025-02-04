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Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне
Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне - 04.02.2025, ПРАЙМ
Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне
Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне текущего года, сообщили РИА Новости в круизной компании "ВодоходЪ". | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T04:51+0300
2025-02-04T04:51+0300
2025-02-04T04:51+0300
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне текущего года, сообщили РИА Новости в круизной компании "ВодоходЪ".
"В июне 2025 года планируется спуск на воду судна на электродвижении "Москва 2.0". Современное электросудно разработано и усовершенствовано на основе теплохода проекта "Москва" Р-51, который в советское время был самым популярным типом речных прогулочных судов", - рассказали в компании.
В "Водоходе" напомнили, что судно "Москва 2.0" оснащено передовыми технологиями и материалами российского производства, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность эксплуатации.
Электросудно "Москва 2.0" является современной электроверсией советского теплохода "Москва" Р-51. Габариты судна составят 33,3 метра в длину и 8 метров в ширину, оно немного короче исторической версии, но при этом на два метра шире. Это сделает главную палубу просторнее и позволит разместить на ней бар и ресторан. Кроме того, на "Москве 2.0" появится бизнес-зал и будет реализовано дополнительное наклонное остекление салона. Проект верхней палубы с навесом конструкторы сохранили из оригинальной версии. Общая вместимость судна - 130 пассажиров.
"ВодоходЪ" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков России, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы - поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу.
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бизнес, россия, москва, байкал, водоходъ
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Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне
"ВодоходЪ": электросудно "Москва 2.0" спустят на воду в июне 2025 года
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Спуск на воду прогулочного электросудна "Москва 2.0" ожидается в июне текущего года, сообщили РИА Новости в круизной компании "ВодоходЪ".
"В июне 2025 года планируется спуск на воду судна на электродвижении "Москва 2.0". Современное электросудно разработано и усовершенствовано на основе теплохода проекта "Москва" Р-51, который в советское время был самым популярным типом речных прогулочных судов", - рассказали в компании.
В "Водоходе" напомнили, что судно "Москва 2.0" оснащено передовыми технологиями и материалами российского производства, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность эксплуатации.
Электросудно "Москва 2.0" является современной электроверсией советского теплохода "Москва" Р-51. Габариты судна составят 33,3 метра в длину и 8 метров в ширину, оно немного короче исторической версии, но при этом на два метра шире. Это сделает главную палубу просторнее и позволит разместить на ней бар и ресторан. Кроме того, на "Москве 2.0" появится бизнес-зал и будет реализовано дополнительное наклонное остекление салона. Проект верхней палубы с навесом конструкторы сохранили из оригинальной версии. Общая вместимость судна - 130 пассажиров.
"ВодоходЪ" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков России, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы - поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу.