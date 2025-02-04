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Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине
Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине - 04.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине
Украинские месторождения лития и титана, активно применяющихся в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиастроении и ракетостроении, а также скандия, ванадия и | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:32+0300
2025-02-04T13:32+0300
экономика
сша
украина
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Украинские месторождения лития и титана, активно применяющихся в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиастроении и ракетостроении, а также скандия, ванадия и бериллия могут представлять значительный интерес для промышленности США, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "В октябре 2024 года, на встрече с республиканцами и тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом, Зеленский предложил так называемый "план победы", который включал в себя пункт "совместного инвестирования и использования украинского экономического потенциала", - напомнила Давыдова. "Речь шла в первую очередь о месторождениях таких редкоземельных металлов, как литий и титан, которые активно используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении. Также на Украине есть такие металлы как скандий, ванадий и бериллий, которые также представляют значительный интерес для американской промышленности", - объяснила эксперт. Она отметила, что для Трампа "как бизнесмена крайне важно получить гарантии под "долларовый дождь", который льется на Украину с начала СВО". Кроме того, одним из пунктов его предвыборной программы было наполнение бюджета США, а не его расходование, добавила Давыдова. "Совместная разработка редкоземельных металлов может принести значительные прибыли американским инвесторам", - заключила она. Владимир Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт - геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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сша, украина
Экономика, США, УКРАИНА
13:32 04.02.2025
 
Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине

Эксперт Давыдова: интерес для США на Украине могут представлять литий и титан

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Украинские месторождения лития и титана, активно применяющихся в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиастроении и ракетостроении, а также скандия, ванадия и бериллия могут представлять значительный интерес для промышленности США, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"В октябре 2024 года, на встрече с республиканцами и тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом, Зеленский предложил так называемый "план победы", который включал в себя пункт "совместного инвестирования и использования украинского экономического потенциала", - напомнила Давыдова.
"Речь шла в первую очередь о месторождениях таких редкоземельных металлов, как литий и титан, которые активно используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении. Также на Украине есть такие металлы как скандий, ванадий и бериллий, которые также представляют значительный интерес для американской промышленности", - объяснила эксперт.
Она отметила, что для Трампа "как бизнесмена крайне важно получить гарантии под "долларовый дождь", который льется на Украину с начала СВО". Кроме того, одним из пунктов его предвыборной программы было наполнение бюджета США, а не его расходование, добавила Давыдова.
"Совместная разработка редкоземельных металлов может принести значительные прибыли американским инвесторам", - заключила она.
Владимир Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт - геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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