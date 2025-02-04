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Устроивший стрельбу у школы в шведском Эребру покончил с собой, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Устроивший стрельбу у школы в шведском Эребру покончил с собой, пишут СМИ
Устроивший стрельбу у школы в шведском Эребру покончил с собой, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
Устроивший стрельбу у школы в шведском Эребру покончил с собой, пишут СМИ
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, сообщила во вторник газета Expressen со ссылкой на источники. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:42+0300
2025-02-04T17:42+0300
происшествия
швеция
стрельба
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, сообщила во вторник газета Expressen со ссылкой на источники. По данным шведской полиции, на данный момент проводится операция, связанная со стрельбой в районе. В ходе стрельбы пострадали пять человек, информации о тяжести травм не поступало.По данным телеканала SVT, в школе Campus Risbergska, в которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых. По данным Expressen преступник покончил с собой. Источник информации газета не уточняет.При этом, как сообщает полиция, сотрудники в результате стрельбы не пострадали.
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швеция
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швеция, стрельба
Происшествия, ШВЕЦИЯ, стрельба
17:42 04.02.2025
 
Устроивший стрельбу у школы в шведском Эребру покончил с собой, пишут СМИ

Expressen: преступник, устроивший стрельбу в шведской школе, покончил с собой

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, сообщила во вторник газета Expressen со ссылкой на источники.
По данным шведской полиции, на данный момент проводится операция, связанная со стрельбой в районе. В ходе стрельбы пострадали пять человек, информации о тяжести травм не поступало.
По данным телеканала SVT, в школе Campus Risbergska, в которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых.
По данным Expressen преступник покончил с собой. Источник информации газета не уточняет.
При этом, как сообщает полиция, сотрудники в результате стрельбы не пострадали.
Стокгольм, Швеция
Полиция Швеции сообщила о пяти пострадавших в результате стрельбы в школе
16:13
 
ПроисшествияШВЕЦИЯстрельба
 
 
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