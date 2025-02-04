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Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара
Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара - 04.02.2025, ПРАЙМ
Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара
Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:48+0300
2025-02-04T11:48+0300
иран
россия
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Вы знаете, что в рамках МТК "Север-Юг" самый главный вопрос - строительство железной дороги участка Решт-Астара. Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации по поводу этого проекта. Они достигли очень хороших договорённостей. Наши министры договорились подписать исполнительный договор о реализации этого проекта до марта месяца текущего года", - сказал посол журналистам. Он выразил надежду, что вскоре после подписания начнутся первые практические шаги по реализации этого проекта.
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иран, россия
ИРАН, РОССИЯ
11:48 04.02.2025
 
Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара

Посол Ирана: Москва и Тегеран подпишут договор о строительстве железной дороги

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Вы знаете, что в рамках МТК "Север-Юг" самый главный вопрос - строительство железной дороги участка Решт-Астара. Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации по поводу этого проекта. Они достигли очень хороших договорённостей. Наши министры договорились подписать исполнительный договор о реализации этого проекта до марта месяца текущего года", - сказал посол журналистам.
Он выразил надежду, что вскоре после подписания начнутся первые практические шаги по реализации этого проекта.
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