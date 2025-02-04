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Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане" - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане" - 04.02.2025, ПРАЙМ
Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России,... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:12+0300
2025-02-04T09:12+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принять заявление к производству и возбудить гражданское дело в суде первой инстанции",- сказано в документах. Согласно документам, 17 февраля суд проведет беседу со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, будет разрешен вопрос о составе лиц, участвующих в деле. После назначат дату рассмотрения иска по существу. Из документов следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется. Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.
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банк россия, монета
банк Россия, монета
09:12 04.02.2025
 
Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"

Суд в Москве принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Принять заявление к производству и возбудить гражданское дело в суде первой инстанции",- сказано в документах.
Согласно документам, 17 февраля суд проведет беседу со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, будет разрешен вопрос о составе лиц, участвующих в деле. После назначат дату рассмотрения иска по существу.
Из документов следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется.
Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.
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