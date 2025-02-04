https://1prime.ru/20250204/sud-854657984.html

OMV заявила о выигрыше в суде по контракту с "Газпром экспортом"

OMV заявила о выигрыше в суде по контракту с "Газпром экспортом" - 04.02.2025, ПРАЙМ

OMV заявила о выигрыше в суде по контракту с "Газпром экспортом"

Международный арбитражный суд Стокгольма в начале января вынес решение в пользу OMV по еще одному разбирательству с "Газпром экспортом" - в отношении... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T12:52+0300

2025-02-04T12:52+0300

2025-02-04T13:21+0300

газ

россия

omv

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83712/76/837127605_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_a8d6eaffb4fb8bb8a4d97af2f4e9185c.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Международный арбитражный суд Стокгольма в начале января вынес решение в пользу OMV по еще одному разбирательству с "Газпром экспортом" - в отношении австрийского контракта на поставку газа, присудив OMV компенсацию со стороны российской компании, сообщается в отчете группы OMV по итогам прошлого года. Поставки российского газа в Австрию значительно сократились с 2022 года, а в Германию прекратились вовсе после подрыва газопровода "Северный поток" и из-за недоступности "Ямал – Европы" в связи с европейскими санкциями. С прекращением украинского транзита в начале текущего года Вена теперь также не получает газ из России. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта". "3 января 2025 года Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV по арбитражному разбирательству в отношении австрийского контракта на поставку, присудив OMV компенсацию со стороны ООО "Газпром экспорт". В свете этого положительного решения финансовый эффект от частичного зачета обязательств по контракту на поставку газа в Австрию был отражен в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере 48 миллионов евро", – говорится в отчете компании. Уточняется, что OMV частично зачла эту сумму в счет своих требований о возмещении ущерба еще 23 декабря прошлого года. При этом по обоим указанным искам действуют запреты российских арбитражных судов на разбирательства за рубежом. Многие страны Европы – частично или полностью – лишились российского газа от "Газпрома" в 2022 году. Российская компания весной того года сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку", который поставлял газ в Германию, а оттуда он шел в Бельгию, Францию, Великобританию и другие страны. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому – в 2022 году ощутимо снизилась, а в начале 2025 года прекратились.

https://1prime.ru/20250204/pribyl-854651037.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, omv, газпром