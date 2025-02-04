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Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка

Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка - 04.02.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка

Арбитражный суд Москвы по одному из исков Сбербанка взыскал более 1,4 миллиарда рублей с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:31+0300

2025-02-04T14:31+0300

2025-02-04T14:31+0300

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по одному из исков Сбербанка взыскал более 1,4 миллиарда рублей с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела. Этот же суд в июне прошлого года взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка. В том деле, инициированном в марте, были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Затем Сбербанк предъявил бывшей британской "дочке" еще один иск – "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" - на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено. Позднее был заявлен четвертый иск на 1,9 миллиарда рублей. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.

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банки, великобритания, финансы, сбербанк