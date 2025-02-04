https://1prime.ru/20250204/sud-854661261.html
Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка
Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка - 04.02.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка
Арбитражный суд Москвы по одному из исков Сбербанка взыскал более 1,4 миллиарда рублей с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:31+0300
2025-02-04T14:31+0300
2025-02-04T14:31+0300
экономика
банки
великобритания
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_cb6c5f2dba2218c8e4fb0190866994d0.jpg
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по одному из исков Сбербанка взыскал более 1,4 миллиарда рублей с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела. Этот же суд в июне прошлого года взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка. В том деле, инициированном в марте, были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Затем Сбербанк предъявил бывшей британской "дочке" еще один иск – "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" - на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено. Позднее был заявлен четвертый иск на 1,9 миллиарда рублей. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.
https://1prime.ru/20250203/sberbank-854620395.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d8a58d61452213d1a92f6c0355e2833d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, великобритания, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Финансы, Сбербанк
Суд взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка
Суд по одному из исков взыскал средства с бывшей британской "дочки" Сбербанка
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по одному из исков Сбербанка взыскал более 1,4 миллиарда рублей с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела.
Этот же суд в июне прошлого года взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка.
В том деле, инициированном в марте, были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска.
Затем Сбербанк предъявил бывшей британской "дочке" еще один иск – "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" - на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено. Позднее был заявлен четвертый иск на 1,9 миллиарда рублей.
Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке.
Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.
Сбербанк урегулировал более 24 тысяч проблемных кредитов